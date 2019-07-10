Почему спилась главная красавица советского кино

Эта девушка снялась во многих популярных советских фильмах. Среди ее самых запоминающихся работ — «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Вечный зов». Но трагические события перевернули жизнь актрисы, и та пострадала от алкогольной зависимости.

Наталья Кустинская считалась одной из самых главных красавиц советского кино. Благодаря внешности и мастерству к ней пришла настоящая слава не только в СССР, но и за рубежом. В 60-е один из французских журналов включил ее в список десяти самых красивых актрис мира, а уже в 70-х началась череда трагических событий, которые сгубили Кустинскую.

Казалось, что у такой красавицы действительно большое будущее и счастливая личная жизнь. Но с мужьями у нее не сложилось. Всего их было шесть, и только от одного у нее родился ребенок.

В 1968 году она вышла замуж за сотрудника посольства СССР в Индии Олега Волкова , а уже через два года родила сына Дмитрия. После этого ее брак распался. За ним последовал еще один, в котором она узнала об изменах. Из-за череды неудач в личной жизни, Кустинская начала увядать, роли ей больше не предлагали.

С 1989 года она жила в малогабаритной двушке в Москве. Тогда и появились первые сообщения о том, что уже бывшая красавица кино пристрастилась к алкоголю. К ней продолжали приезжать журналисты. Они рассказывали, что Кустинская сохраняет оптимизм и еще ждет приглашений на съемки.

В 2002 году Кустинскую постигла еще одно трагическое событие — скончался ее единственный сын. Незадолго до этого погиб ее шестимесячный внук. Это еще сильнее ударило по актрисе, а с горем ей помогал справиться алкоголь.

После смерти сына Кустинская впала в депрессию. Она страдала остеоартрозом и сильно располнела. В 2010 году она упала в ванной из-за приступа радикулита и получила травму позвоночника. Через два года актриса попала в больницу с пневмонией и перенесла инсульт, а через несколько дней скончалась, не приходя в сознание.