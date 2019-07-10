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За что Морган Фримен ненавидит Россию 

Рамблер 9 часов назад
Многие звезды ненавидят Россию по разным причинам: кого-то не устроил закон о пропаганде, кто-то стал жертвой стереотипов, а некоторые не любят нашу политику.
В 2016 году Морган Фримен сильно удивил российских фанатов. Он снялся в агитационном ролике после выборов в США. В нем он рассказал о вмешательстве России в ход американских выборов, а также заявил, что обе державы находятся в состоянии войны. Под конец он призвал всех соотечественников вступить в борьбу с русскими.
Многие коллеги осудили актера. Хотя бы потому, что кино и другое искусство негласно считаются вне политики. Сам Фримен никаких комментариев по этому поводу не давал.
Однако, некоторые аналитики трактовали ролик не как призыв бороться с Россией и ее президентом. Они почитали, что это призыв на гражданскую войну в США. Он говорил о том, что новый американский президент должен рассказать всю правду о его победе в выборах и сотрудничестве с Россией.
Но российских фанатов знаменитого актера все равно задел тот факт, что он обвинил их страну. Они посчитали, что Фримен слишком резко высказался об РФ и даже думали бойкотировать фильмы с актером, но эту историю быстро забыли.
Комментарии391
Актеры , Видео , Морган Фримен
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