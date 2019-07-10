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О чем всю жизнь молчала Вия Артмане 

Рамблер 5 часов назад
Вия Артмане смогла стать звездой не только латвийского, но и всесоюзного кинематографа. Ее аристократическая красота и благородные манеры позволяли ей блистательно играть театральных див, королев, прекрасных дам. И это тем более удивительно, учитывая, что Вия родилась в бедной польско-немецкой крестьянской семье и с 10 лет была пастушкой. Отец умер еще до рождения Вии.
Вия Артмане не раз признавалась в своей влюбчивости и не скрывала, что часто увлекалась партнерами по съемкам. Несмотря на это, латвийская красавица была лишь единожды замужем — за популярным актером Артуром Димитерсом, который был старше ее на 14 лет. Ради Вии он ушел от первой жены. Он ревновал свою молодую жену, но несмотря на это, супруги сохранили брак.
На весь Союз Вия прославилась после роли в фильме "Родная кровь", где ее партнером стал Евгений Матвеев. Отношения между актерами были настолько теплыми и близкими, что почти сразу заговорили об их романе. Но Вия Артмане хранила молчание. Вскоре актриса родила дочь Кристиану — у супругов к тому времени уже был сын Каспар.
Кадр из фильма "Родная кровь"
И лишь незадолго до своей смерти в 2008 году, Вия Артмане призналась в интервью, что Кристиана на самом деле дочь Евгения Матвеева. Об этом после смерти заявил и ее сын Каспар. По его словам, Вия давно рассказала об этом его жене Лиге, которая много лет жила у них в доме. Артур Димитерс знал об этом, но простил измену жены и воспитал Кристиану как родную дочь. Впрочем, сама Кристиана никак это не комментирует и считает себя дочерью Димитерса.
После распада Союза Вия Артмане, национальная гордость Латвии, стала изгоем. Ее квартиру в Риге по реституции вернули прежнему хозяину, пришлось перебраться на дачу. Новые власти не простили ей членства в КПСС, Советском комитете защиты мира и Верховном Совете Латвии. Но актриса пережила травлю с королевским достоинством. Перед смертью Вия приняла православие и стала Елизаветой.
Комментарии5
Актеры , Видео , Родная кровь , Артур Димитерс , Евгений Матвеев , КПСС
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