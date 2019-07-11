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Что стало с «Кузнечиком» из легендарного фильма 

Рамблер 6 часов назад
В легендарном фильме «В бой идут одни „старики“» (1973) актёр Сергей Иванов сыграл далеко не первую в карьере роль. Однако именно лейтенант Александров, прозванный Кузнечиком, принёс ему всенародную славу и любовь. Кстати, изначально Леонид Быков видел в роли Кузнечика Владимира Конкина, но тот отказался. А вот Сергей сам нашёл сценарий и настоял, чтобы его взяли в фильме. Быков согласился, и это стало настоящей удачей и для актёра, и для картины. Как складывалась личная жизнь артиста и почему он ушёл из жизни всего в 48 лет?
Актеры , Видео , Владимир Конкин , Сергей Иванов , Леонид Быков
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