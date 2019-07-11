Актеры, которых напрасно взяли в громкие фильмы 

Бывает, что на съёмках фильма всё складывается удачно: отличный сценарий, опытный режиссёр, профессиональный оператор прилагают усилия для создания идеального блокбастера. Но загвоздка лишь в главном актёре, который явно не вписывается в историю. В такой ситуации оказалась, например, София Коппола, которая так ужасно сыграла с третьей части «Крёстного отца», что загубила свою артистическую карьеру. Но в этом был и плюс: София переключилась на режиссуру и весьма преуспела в этой области.
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