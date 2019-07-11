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Почему «нахаленок» умер бомжом 

Рамблер 2 часа назад
Как это часто случается, в кино Володя Семенов попал случайно: режиссер Евгений Карелов искал маленького артиста на главную роль в своем новом фильме. В одном из детских садов и нашли будущего Мишку Коршунова для картины «Нахаленок».
Мальчик был довольно хулиганистым, воспитатели же предлагали режиссеру посмотреть на более дисциплинированных и послушных детей. Но маленький Володя просто вышел из-за спин прилежных товарищей и, взглянув на режиссера, сказал: «Они, конечно, послушные, но в кино-то снимать будут все равно меня». Эта нахальная фраза и стала решающей: Карелов утвердил маленького хулигана на роль и не ошибся в нем.
Володя удивительно точно попал в образ, он невероятно искренне исполнил свою роль, чего только стоит одна сцена, где мальчик горюет над погибшим отцом!
Успех фильма был просто оглушительным и немалую роль в этом сыграл маленький артист. Семенов продолжил сниматься, его приглашали в свои фильмы и другие режиссеры, да и Карелов продолжал опекать мальчика. За короткое время Володя принял участие в девяти фильмах, среди которых и эпизод в картине «Служили два товарища». Казалось, мальчику просто суждено сделать карьеру актера. Но судьба распорядилась по-другому.
Володя подрастал, режиссеры начали терять к нему интерес, да и отец был против того, чтобы сын стал актером, считая, что необходимо получить «нормальную профессию». После школы Семенов поначалу хотел поступать во ВГИК, но поддался на уговоры родителей и пошел в ПТУ. Согласно другой версии, Володю во ВГИК не приняли, тогда он и решил идти в училище.
Так или иначе, связать свою жизнь с кинематографом Семенову не удалось. «Нахаленок» женился, у супругов родилась дочь. Но семейная жизнь скоро дала трещину из-за пристрастий бывшего артиста: Владимир начал пить. Говорили, его очень подкосила скоропостижная смерть режиссера Евгения Карелова от разрыва сердца.
Владимир пристрастился к алкоголю, компанию ему составляли местные пьяницы, которым он постоянно рассказывал, что был артистом. Жена от Семенова ушла, забрав дочь, жизнь бывшего актера покатилась под откос с еще большей скоростью. Владимир фактически стал бомжом, от былого «нахаленка» не осталось и следа. В возрасте сорока с лишним лет Семенов перенес инсульт и трепанацию черепа, превратившись еще и в инвалида.
Скончался Владимир Семенов в 2004 году в возрасте 48 лет.
Комментарии8
Актеры , Видео , Владимир Семенов , Евгений Карелов
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