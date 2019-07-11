Успешные актрисы, бросившие кино 

Актриса Ирина Леонова ещё во время учёбы начала сниматься в кино. У неё было несколько удачных проектов, но в 2004 году вышел сериал «Дети Арбата», после которого Ирина проснулась знаменитой. На съёмках сериала она познакомилась с коллегой Евгением Цыгановым и начала жить с ним. Ирина полностью растворилась в семейной жизни и родила любимому мужчине 7 детей. С театром и кино Леоновой пришлось расстаться: семейство отнимало всё её время. Увы, спустя несколько лет Евгений оставил её с детьми, так что сейчас Ирина пытается вернуться на сцену.
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