Как врачи «помогли» Юрию Богатыреву уйти из жизни

Юрий Богатырев родился в семье офицера, но профессией отца мало интересовался, дружил с девчонками, шил платья для кукол и нередко наряжался в женскую одежду. После окончания школы поступил в Щукинское училище, служил в "Современнике", а затем во МХАТе. Богатырев нередко влюблялся в партнерш по сцене, но дальше платонических отношений дело не шло. Актер тяжело переживал свою непохожесть на других и не мог самому себе признаться в том, что его больше привлекают мужчины.

Расцвет его карьеры пришелся на 1980-е годы, он был успешен и востребован, получал высокие гонорары. Но деньги никогда у него не задерживались, он не стремился копить, поэтому легко тратил на развлечения и друзей, любивших выпить за его счет. На самом деле актер страдал от одиночества и чувствовал себя "чужим среди своих". Утешение он находил в алкоголе и антидепрессантах, терял форму и набирал лишний вес.

В 1988 году он подарил другу свою фотографию с надписью, ставшей пророческой — "От Юры Богатырева. За год до смерти". В 1989 году его не стало. Накануне он принял успокоительные таблетки, в тот же вечер он выпивал с друзьями, а потом у него произошел сердечный приступ. Врачи скорой приехали быстро, сделали укол, но клофелин, содержавшийся в шприце, оказался не совместим с препаратом, принятым ранее. Спасти актера не удалось.