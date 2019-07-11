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Как врачи «помогли» Юрию Богатыреву уйти из жизни 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Всенародную известность актеру принесла роль Шилова в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Юрий Богатырев называл режиссера своим крестным в кино, а тот в свою очередь считал актера талисманом и часто снимал в своих фильмах.
Юрий Богатырев родился в семье офицера, но профессией отца мало интересовался, дружил с девчонками, шил платья для кукол и нередко наряжался в женскую одежду. После окончания школы поступил в Щукинское училище, служил в "Современнике", а затем во МХАТе. Богатырев нередко влюблялся в партнерш по сцене, но дальше платонических отношений дело не шло. Актер тяжело переживал свою непохожесть на других и не мог самому себе признаться в том, что его больше привлекают мужчины.
Кадр из фильма "Дон Сезар де Базан"
Расцвет его карьеры пришелся на 1980-е годы, он был успешен и востребован, получал высокие гонорары. Но деньги никогда у него не задерживались, он не стремился копить, поэтому легко тратил на развлечения и друзей, любивших выпить за его счет. На самом деле актер страдал от одиночества и чувствовал себя "чужим среди своих". Утешение он находил в алкоголе и антидепрессантах, терял форму и набирал лишний вес.
В 1988 году он подарил другу свою фотографию с надписью, ставшей пророческой — "От Юры Богатырева. За год до смерти". В 1989 году его не стало. Накануне он принял успокоительные таблетки, в тот же вечер он выпивал с друзьями, а потом у него произошел сердечный приступ. Врачи скорой приехали быстро, сделали укол, но клофелин, содержавшийся в шприце, оказался не совместим с препаратом, принятым ранее. Спасти актера не удалось.
Комментарии7
Актеры , Свой среди чужих, чужой среди своих , Дон Сезар де Базан , Юрий Богатырев , Никита Михалков
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