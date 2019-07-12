Что унесло жизнь юной звезды фильма «Белые росы» 

В 1983 году картина «Белые росы» стала лучшей комедией года по версии «Советского экрана». В нём снялись самые знаменитые актёры своего времени, включая Николая Караченцова, Галину Польских, Всеволода Санаева. Компанию им составила юная артистка Юля Космачёва, сыгравшая дочку героев Польских и Караченцова. Обаятельной девочке тогда была всего 6 лет и казалось, что её ждёт большое будущее. Но в 24 года её жизнь оборвалась.
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Люди Икс: Тёмный феникс
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