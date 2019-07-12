Что погубило Королькова из «Приключений Электроника»

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Что погубило «Умника» Королькова из «Приключений Электроника» 

Рамблер 4 часа назад
Максим Калинин запомнился зрителям благодаря роли Вовы Королькова в "Приключениях Электроника". Но после этого фильма о нем все забыли.
Спустя 13 лет после своей звездной роли он снялся в эпизоде телесериала "Белый конь" и больше не появлялся на экранах. После срочной службы в армии он окончил экономический факультет МГУ и продолжил развиваться в этой сфере.
Позже он занялся финансовыми рынками и ценными бумагами. Многие знакомые предполагают, что именно это его и погубило. Его нельзя было назвать бизнесменом, но, вероятнее всего, перешел дорогу владельцу крупной компании.
Все в жизни Калинина складывалось хорошо: у него была достойная работа, жена и двое детей. И тогда ничего не предвещало беды.
Актер и экономист погиб 1 декабря 2011 года. Согласно официальной версии, он ушел из жизни самостоятельно, и даже оставил записку, которая это подтверждает. Однако, его жена и родственники уверены, что это подстроено, либо его довели.
Кроме того, Калинин вел блог, в котором за два дня до гибели оставил странный пост под названием "Я был в комнате". Там он описал ситуацию, которая произошла с ним на одном из слушаний, но текст не дал правоохранительным органам никаких зацепок.
Комментарии1
Актеры , Видео , Умник , Приключения Электроника , Максим Калинин , МГУ , МВД
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