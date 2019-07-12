Что погубило Королькова из «Приключений Электроника»

Что погубило «Умника» Королькова из «Приключений Электроника»

Максим Калинин запомнился зрителям благодаря роли Вовы Королькова в "Приключениях Электроника". Но после этого фильма о нем все забыли.

Спустя 13 лет после своей звездной роли он снялся в эпизоде телесериала "Белый конь" и больше не появлялся на экранах. После срочной службы в армии он окончил экономический факультет МГУ и продолжил развиваться в этой сфере.

Позже он занялся финансовыми рынками и ценными бумагами. Многие знакомые предполагают, что именно это его и погубило. Его нельзя было назвать бизнесменом, но, вероятнее всего, перешел дорогу владельцу крупной компании.

Все в жизни Калинина складывалось хорошо: у него была достойная работа, жена и двое детей. И тогда ничего не предвещало беды.

Актер и экономист погиб 1 декабря 2011 года. Согласно официальной версии, он ушел из жизни самостоятельно, и даже оставил записку, которая это подтверждает. Однако, его жена и родственники уверены, что это подстроено, либо его довели.