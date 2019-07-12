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Актрисы, которые прославились благодаря внешности 

Рамблер 3 часа назад
Многие критики недолюбливают российских актрис, так как говорят, что режиссеры выбирают на роль однотипных женщин. Но, если посмотреть на них, можно понять, что все они разные. И каждая по-своему прекрасна. Благодаря своей внешности они смогли попасть в российский шоу-бизнес, а со своими талантами задержались там надолго.
Несмотря на то, что некоторые из них сыграли только одну запоминающуюся роль, зрители до сих пор помнят их. Они появляются в сериалах и телешоу, так они напоминают о себе. Одни ушли в политику, другие выбрали семью, а третьи продолжают гнуть свою линию и радовать зрителей новыми ролями в кино и сериалах.
Актеры , Фото
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