Как немецкий плен поставил клеймо на Смоктуновском 

В семидесятые-восьмидесятые годы Иннокентий Смоктуновский был советской кинозвездой первой величины. Его имя в титрах гарантировало успех фильму, а театральные постановки с его участием неизменно шли с аншлагами. Между тем, жизнь Смоктуновского безоблачной не назовёшь. В 18 лет он отправился на фронт, где попал в немецкий плен. Через месяц он бежал, но надолго за ним закрепилось клеймо «неблагонадёжного». Как складывалась карьера Смоктуновского? Как от отомстил первой жене после её измены? Почему ему долго приходилось скитаться по подъездам? Обо всём рассказывает видео.
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