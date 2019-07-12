Тяжелый диагноз Сазоновой стал роковым для нее и сына

Народная артистка СССР Нина Сазонова ассоциируется у многих зрителей с образом матери. Он закрепился за ней после дебюта в фильме "Поэма о море" Александра Довженко. Потом были "Женщины", "Наш дом", роль тети Паши в "Дне за днем", "Моя улица", где она исполнила знаменитую песню "Ромашки спрятались, поникли лютики…" Сазонову любили, казалось, в каждой советской семье. В реальности же ее характер сильно отличался от экранного образа. Что же помешало актрисе наладить отношения с собственным сыном и какой диагноз артистки стал роковым для нее и ее семьи?

Близка к народу

Нина Сазонова пришла в студию Центрального академического театра Красной Армии (сейчас — Российской Армии) еще в 16 лет. Артистка, которая родилась в селе Константиновском (сейчас — Сергиево-Посадский район Подмосковья), также выступала на Белорусском вокзале перед отправляющимися на фронт мужчинами. Впоследствии она дала более трех тысяч фронтовых концертов. После, когда она начала сниматься в кино, исполненные ею песни "Стою на полустаночке", "Ромашки спрятались", "Вальс расставания" полюбили во всем Союзе.

В своих киноролях актриса казались зрителю простой и близкой. Ее разных героинь объединяла сильная личность Сазоновой: верная, умеющая страдать и сопереживать, чувствующая беду и пропускающая все через душу. "Поэма о море" стала ее первой киноработой. Артистке хорошо удалась роль матери, которая потеряла на войне семерых сыновей. Всего в ее жизни было около 30 ролей в кино.

Серьезная болезнь Сазоновой и ее сын

Известно, что актрису интересовали в жизни две "вещи" — ее работа и единственный сын, Михаил Борисов. Она любила его по-сумасшедшему. А он проводил время в тусовках и веселье, не хотел работать. Возможно, народная артистка СССР так распустила сына, потому что чувствовала перед ним вину. Спустя много лет лишь внук Сазоновой, Евгений Борисов раскрыл СМИ тайну появления на свет своего отца. Дело в том, что во время войны артистка вместе с концертной бригадой попала в окружение немцев. Одна спряталась с одним полковником в стог сена, но немцы обнаружили их и на вилах вытащили ее "товарища"… Страшное зрелище повлияло на психическое здоровье 25-летней девушки. Той ночью она перешла линию фронта и ее забрала военная контрразведка Смерш, мучая вопросами, как ей удалось выйти живой из плена. Чуть позже ей поставили диагноз — "шизофрения"… Врачи посоветовали артистке родить ребенка, мол, такой стресс для организма поможет избавиться от этой болезни и от пережитой военной травмы. "Так появился мой папа", — рассказывал "Московскому комсомольцу" внук актрисы. Отцом сына Сазоновой стал директор художественной галереи Александр Борисов. Однако, забеременев, артистка перестала с ним общаться. С отцом Михаил тоже не контактировал, получив от него лишь фамилию.

Эгоистичная мать?

Одной из самых известных "материнских" ролей Сазоновой была Екатерина Тимофеевна в "Женщинах". Она сыграла мать, упорно отговаривающую единственного, неимоверно опекаемого сына жениться на девушке с ребенком, которая ему "не пара". В жизни отношение актрисы к собственному сыну был схоже. Однако все получилось более трагично, чем в кино. Она оставила в своей жизни только одного мужчину — сына, других не хотела. Женщина говорила, что мужья приходят и уходят, а дети остаются с матерями. Видимо, она восприняла это буквально. Сазонова безмерно любила и опекала Михаила, но не без доли эгоизма. Мать категорически была против того, чтобы у сына были девушки. А он влюбился и женился в 16 лет. Когда парень привел в дом будущую жену, она не открыла дверь. Но он настоял на своем, бросил учебу, чтобы содержать семью. Неугомонная Сазонова всячески мешала молодоженам и даже рождение внука Евгения не помешало ее планам разрушить семью сына. Счастья это не принесло никому. Михаил пытался жениться еще раз на девушке с ребенком, но мать запретила ему это делать. В итоге он начал пить, проигрывать ценные вещи… Беспроблемная жизнь и гиперопекающая мать лишили парня воли и будущего. Кроме того, сын морально зависел от матери.

Трагедия в семье

Роли поменялись, когда стареющая, больная деменцией Сазонова оказалась подчинена Михаилу. Тут он "отыгрался" по-полной. Уходящий в постоянные запои мужчина винил в своей не сложившейся жизни мать. Он начал контролировать ее общение, к ней не могла прорваться даже дирекция театра. В канун нового 2002 года после встречи матери с бывшими коллегами он сильно травмировал женщину. Уже утром, решив, что мать умерла, Михаил покончил жизнь самоубийством. Однако Сазонова осталась жива и прожила еще два года. О покойном сыне она больше не упоминала… Все это время продолжалась борьба за трехкомнатную квартиру артистки в Тверском районе Москвы. Внуку Евгению еле удалось выгнать из жилища некую Ларису Свиренко, лже-племянницу Сазоновой. Женщина обязалась обеспечивать актрису необходимым в обмен на подписанную ей квартиру. Но в итоге она сдала ее в дом престарелых. Актриса умерла 1 марта 2004 года в 56-ой московской городской больнице. Ее тело покоится на Ваганьковском кладбище.