Кто соблазнил Бориса Щербакова 

Борис Щербаков впервые снялся в 13 лет. Это была роль в детском приключенческом фильме «Мандат». Съёмки очень понравились Борису, так что он твёрдо решил стать артистом. Окончив Школу-студию МХАТ, Щербаков поступил в сам МХАТ, где послужил до 2003 года. Ещё студентом он женился на Татьяне Бронзовой, которая и по сей день остаётся его спутницей. В браке появился сын, однако даже он не смог удержать Бориса от романов на стороне. Каким красавицам советского кино удалось соблазнить Бориса Щербакова?
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