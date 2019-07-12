Почему знаменитый актер живет на две страны 

На счёту Анатолия Котенёва более сотни ролей, но подавляющее большинство зрителей ассоциируют артиста с капитаном торпедного катера Шубиным из картины «Секретный фарватер» (1987). Для Котенёва это была вторая главная роль, но именно она сделала его популярным. Через пару лет Анатолий женился на девушке, которая была моложе на 11 лет. Этот брак оказался судьбоносным: супруги вместе и по сей день. Жена Светлана родила артисту двоих сыновей, но это не помешало сделать ей карьеру на белорусском телевидении. Чем сейчас занимается Анатолий Котенёв?
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