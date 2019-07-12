Почему Гафт не хотел сниматься с Яковлевой в «Чародеях»

Музыкальный фильм «Чарод еи» регулярно показывают на телевидении в дни зимних праздников. И сложно поверить, что за кадром жизнерадостной сказочной мелодрамы разворачивались нешуточные конфликты.

На роль главной героини Аленушки, сотрудницы НУИНУ, которую начальница Шемаханская превратила в расчетливую ведьму с холодным сердцем, пробовались первые красавицы советского кино — Цыплакова, Проклова, Алферова. Им легко удавалось играть лирическую героиню, но чертовщинки не хватало. В итоге на роль утвердили Александру Яковлеву , которая на тот момент уже была звездой «Экип ажа».

Темпераментная актриса отлично сыграла ведьму «не по должности, а по сути», причем не только в кадре, но и на съемочной площадке. Яковлева много часов уделяла гриму, так что всей остальной группе приходилось ждать, при этом могла потребовать переделать всю работу, если ей что-то не понравилось. Она пристально контролировала выбор костюмов для своей героини и работу осветителей, перед тем как войти в кадр.

Естественно, капризы актрисы раздражали коллег, но особенно остро реагировал Валентин Гафт , который по сюжету был пылко влюблен в героиню Яковлевой. Последней каплей стало то, что актриса периодически забывала или путала свои реплики. Поэтому сцены приходилось переснимать несколько раз. Педантичного Гафта это выводило из себя.

Венцом непростых отношений стал эпизод, когда Гафт, находясь в образе замдиректора института Сатанеева, принялся душить актрису. Разумеется, это был элемент игры, однако после этого Гафт категорически отказался сниматься с Яковлевой в общих сценах. Поэтому все их диалоги снимали отдельно, а потом склеивали на монтаже.