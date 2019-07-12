Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Голем: Начало
Ужасы
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет

Почему Гафт не хотел сниматься с Яковлевой в «Чародеях» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Чародеи"
Музыкальный фильм «Чародеи» регулярно показывают на телевидении в дни зимних праздников. И сложно поверить, что за кадром жизнерадостной сказочной мелодрамы разворачивались нешуточные конфликты.
На роль главной героини Аленушки, сотрудницы НУИНУ, которую начальница Шемаханская превратила в расчетливую ведьму с холодным сердцем, пробовались первые красавицы советского кино — Цыплакова, Проклова, Алферова. Им легко удавалось играть лирическую героиню, но чертовщинки не хватало. В итоге на роль утвердили Александру Яковлеву, которая на тот момент уже была звездой «Экипажа».
Темпераментная актриса отлично сыграла ведьму «не по должности, а по сути», причем не только в кадре, но и на съемочной площадке. Яковлева много часов уделяла гриму, так что всей остальной группе приходилось ждать, при этом могла потребовать переделать всю работу, если ей что-то не понравилось. Она пристально контролировала выбор костюмов для своей героини и работу осветителей, перед тем как войти в кадр.
Естественно, капризы актрисы раздражали коллег, но особенно остро реагировал Валентин Гафт, который по сюжету был пылко влюблен в героиню Яковлевой. Последней каплей стало то, что актриса периодически забывала или путала свои реплики. Поэтому сцены приходилось переснимать несколько раз. Педантичного Гафта это выводило из себя.
Венцом непростых отношений стал эпизод, когда Гафт, находясь в образе замдиректора института Сатанеева, принялся душить актрису. Разумеется, это был элемент игры, однако после этого Гафт категорически отказался сниматься с Яковлевой в общих сценах. Поэтому все их диалоги снимали отдельно, а потом склеивали на монтаже.
Кстати, режиссер Константин Бромберг захотел даже включить сцену с удушением в финальную версию фильма, но по по требованию Гафта отказался от этой идеи.
Комментарии1
Актеры , Чародеи , Экипаж , Валентин Гафт , Константин Бромберг , Александра Яковлева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Алсу после скандала показала дебютный клип4
Сыгравший Легасова актер высмеял русский сериал26
Анна Яновская: что стало с актрисой 90-х
9 фактов о фильме «Терминатор 2: Судный день»3
Что погубило Королькова из «Приключений Электроника»3
Видео
01:45
Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Фильмы
01:57
Почему «нахаленок» умер бомжом
Актеры
03:29
Малахова ужаснула передача Малышевой
ТВ
06:59
Актеры, сыгравшие всего одну яркую роль
Актеры
02:21
Почему знаменитый актер живет на две страны
Актеры
02:58
Кто соблазнил Бориса Щербакова
Актеры
02:29
Как выглядят жены «Реальных пацанов»
Сериалы
26:13
Как немецкий плен поставил клеймо на Смоктуновском
Актеры
02:18
Что унесло жизнь юной звезды фильма «Белые росы»
Актеры
03:42
Правда ли, что Джеки Чан провел в утробе матери год
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение