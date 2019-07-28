В киносреде режиссера и бывшего директора "Мосфильма" Ивана Пырьева прозвали "Иваном Грозным". У многих он вызывал трепет и преклонение. Почему за ним закрепилась такая слава?
Режиссер был в браке три раза, что не мешало ему приставать к актрисам на глазах у своих жен. Он был щедр для своих фавориток, превращая их жизнь в рай: рестораны, дорогие подарки и главные роли. Однако был и так называемый "черный список", который пополняли те, кто отверг его…
Женщины режиссера
Творческий союз актрисы Марины Ладыниной и Ивана Пырьева был одним из наиболее успешных в истории советского кино. На двоих у них было 11 Государственных премий СССР. После того, как Ладынина вышла за него замуж, супруг снимал ее во всех своих фильмах. Талантливому режиссеру принадлежат кинохиты: "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны", "Кубанские казаки" и многие другие. А супруга стала своего рода музой для него: до нее он был женат на актрисе Аде Войцик, которая предрекла Ладыниной, что однажды он тоже оставит ее. Брак Пырьева и Войцик распался в том числе из-за карьерных неудач обоих супругов: два фильма режиссера вызвали недовольство партии и его отстранили от съемок.
Во время работы на знаменитой кинолентой "Кубанские казаки" Ладынина узнала об увлечениях мужа молодыми актрисами, среди которых были Екатерина Савинова и Клара Лучко. Обе не ответили взаимностью на ухаживания режиссера, что вызвало его гнев. Прямолинейная Савинова влепила ему пощечину, поставив крест на своей кинокарьере. После этого другие режиссеры, опасаясь своего грозного коллеги, 13 лет не приглашали ее сниматься. Пырьев также имел виды и на Лучко, но за нее заступился актер Сергей Лукьянов. С ним у артистки был роман, позже они поженились.
Юная студентка ВГИКа, Людмила Марченко, которая была младше Пырьева почти на 40 лет, стала еще одним его увлечением. В 1959 году он снял ее в главной роли в кинокартине "Белые ночи" по роману Достоевского. Ходили слухи, что метр советского кино был взбешен несговорчивостью девушки и устраивал скандалы, погромы в квартире ее родителей, которые не давали согласия на их брак.
Актриса Клара Румянова также пополнила "черный список" темпераментного режиссера. Дело в том, что она осмелилась высказать недовольство предложенной ей ролью и сценарием. После этого она на какое-то время пропала с экранов.
"Гроза" советского кино
Своенравного Пырьева за глаза называли Иваном Грозным, особенно после назначения его в 1954 году директором "Мосфильма". Композитор Тихон Хренников, автор темы к фильму "Свинарка и пастух", рассказывал, что Пырьева очень боялись на съемках. Однако его и уважали: режиссер был очень талантливым, трудоспособным и буквально "сгорел" на работе — умер во время съемок своей последней киноленты "Братья Карамазовы". Вскрытия показало у него следы семи микроинфарктов, перенесенные "на ногах".
Пырьев много сделал для отечественного кино: основал Союз кинематографистов, инициировал создание Высших режиссерских курсов и стройку павильонов киностудии. Кому-то он ломал судьбы, а другим давал путевку в жизнь. Именно он практически заставил документалиста Эльдара Рязанова снимать художественные фильмы, доверив работу над "Карнавальной ночью". Поэтому мнения о темпераментном творческом гении остались противоречивые.