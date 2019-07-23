У кого Вячеслав Невинный увел жену 

Вячеслав Невинный слыл артистом многоплановым, ему поддавались разные характеры, он мог с лёгкостью воплотить на экране как простофилю, так и настоящего героя, играл и в комедиях, и в драмах. Между тем, карьеру актёра гладкой не назовёшь, в ней было место и победам, и поражениям. Такой же яркой была и личная жизнь Невинного. Смотрите видео и узнайте больше о легендарном актёре.
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