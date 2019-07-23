Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Искусство обмана
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Соблазн
Триллер, Драма
Купить билет
Али, рули!
Боевик, Комедия
Купить билет
Код Гиас: Лелуш Воскресший
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Красавчик со стажем
Комедия
Купить билет

Куда пропала с экранов Татьяна Веденеева 

Рамблер 15 часов назад
Как и многие творческие люди, поначалу Татьяна Веденеева не смогла оправдать надежд своих родителей. Они мечтали, чтобы дочь стала врачом или учителем, но Веденеева выбрала более сложный путь и решила поступить в ГИТИС.
К слову, востребованной девушка стала с первого курса, как только ее увидели режиссеры. Ей постоянно поступали предложения о съемках и очень скоро Татьяна дебютировала в картине "Много шума из ничего!". Спустя пару лет к Веденеевой пришла роль Эллы Делей в киноленте "Здравствуйте, я ваша тетя!", которая прославила ее на всю страну.
Окончив институт, Татьяна оказалась в Театре им. Маяковского, но прослужила она там недолго. В скором времени Веденееву уволили из-за бюрократии, — у нее не было прописки в Москве.
Однако девушка даже не думала отчаиваться, и именно поэтому судьба подарила ей возможность стать диктором на телевидении. Веденеева легко прошла отбор и очень скоро стала ведущей ночных эфиров передач, которые транслировали для дальневосточного региона.
На это время поклонники бывшей актрисы успели забыть о ней, но… ненадолго. В середине 80-х Татьяна начала вести всеми любимую программу "Спокойной ночи, малыши!", а также успела побыть ведущей "Будильника", "Утренней почты" и "Огоньков".
Коллеги по цеху недолюбливали Веденееву, их раздражала ее чрезмерная популярность и небывалый успех. Еще больше ситуацию усугубляло то, что телеведущая нередко ездила в заграничные командировки.
Злопыхатели распространили слухи, что Татьяна состоит в порочной связи с Леонидом Брежневым. И все лишь из-за того, что она вела концерт в честь его дня рождения. Но, к счастью, сплетни быстро утихли.
Татьяна никогда не жалела об упущенной возможности стать большой актрисой, даже не взирая на то, что ее карьера на телевидении тоже была недолгой. В 1993-м когда Татьяна уехала в Англию устраивать сына в школу, ей не хватало несколько дней, чтобы решить все дела. Тогда она позвонила на работу и попросила дать ей еще неделю отпуска, но ей ответили резким отказов, сказав, что если она не вернется в Россию немедленно, то будет уволена. Идти на компромисс с работодателем Веденеева не стала.
В тот же год Татьяна развелась с мужем из-за его пьянства и встретила новую любовь — бизнесмена Юрия Бегалова, который позвал ее переехать за границу. Веденеева согласилась, несмотря на то, что ей предложили работу телеведущей в программе "Я сама" и даже обещали помочь отснять все выпуски за 3-4 дня, чтобы Веденеева могла уехать.
На чужбине женщина вместе с мужем занималась производством соусов, но не оставила телевизионную карьеру навсегда. В 2000-х она стала соведущей Юлии Меньшовой в передаче "Рядом с тобой", а также вела программы "Татьянин день", "Дело вкуса" и "В наше время".
И пусть карьера у Татьяны удалась, в любви ей повезло меньше. Спустя 13 лет брака Веденеева развелась с Бегаловым, он предпочел ее другой женщине. Татьяна признается, что замуж больше не хочет, но верит, — найти любовь можно в любом возрасте.
Комментарии6
Актеры , Видео , Здравствуйте, я ваша тетя! , Татьяна Веденеева , Юлия Меньшова , Леонид Брежнев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 актрис, которые стали заложницами одной роли
Как выбилась в звезды Ивлеева — «девочка с яйцами»17
Критики назвали главный фильм десятилетия4
Почему Куравлева огорчала роль Афони10
За что Никулин получил от Гайдая 3 ящика шампанского6
Видео
00:49
Новый «Король Лев» побил рекорд в России
Фильмы
02:35
Как на самом деле закончилась история Штирлица
Сериалы
03:22
Почему «Хюррем Султан» покинула «Великолепный век»
Актеры
02:14
Почему звезда восьмидесятых так мало снимается
Актеры
06:16
Почему расстались Марианна и Олег Стриженовы
Актеры
02:36
Как отец Ходченковой портит ей жизнь
Актеры
11:33
Вестерн-сериалы, претендующие на звание хитов
Сериалы
05:15
Весь сериал «Чернобыль» от HBO за 5 минут
Сериалы
11:41
Как изменились звезды любимых сериалов
Актеры
01:40
«Кошки» стали расистскими
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение