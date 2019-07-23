Куда пропала с экранов Татьяна Веденеева

Как и многие творческие люди, поначалу Татьяна Веденеева не смогла оправдать надежд своих родителей. Они мечтали, чтобы дочь стала врачом или учителем, но Веденеева выбрала более сложный путь и решила поступить в ГИТИС.

К слову, востребованной девушка стала с первого курса, как только ее увидели режиссеры. Ей постоянно поступали предложения о съемках и очень скоро Татьяна дебютировала в картине "Много шума из ничего!". Спустя пару лет к Веденеевой пришла роль Эллы Делей в киноленте "Здравствуйте, я ваша тетя!" , которая прославила ее на всю страну.

Окончив институт, Татьяна оказалась в Театре им. Маяковского, но прослужила она там недолго. В скором времени Веденееву уволили из-за бюрократии, — у нее не было прописки в Москве.

Однако девушка даже не думала отчаиваться, и именно поэтому судьба подарила ей возможность стать диктором на телевидении. Веденеева легко прошла отбор и очень скоро стала ведущей ночных эфиров передач, которые транслировали для дальневосточного региона.

На это время поклонники бывшей актрисы успели забыть о ней, но… ненадолго. В середине 80-х Татьяна начала вести всеми любимую программу "Спокойной ночи, малыши!", а также успела побыть ведущей "Будильника", "Утренней почты" и "Огоньков".

Коллеги по цеху недолюбливали Веденееву, их раздражала ее чрезмерная популярность и небывалый успех. Еще больше ситуацию усугубляло то, что телеведущая нередко ездила в заграничные командировки.

Злопыхатели распространили слухи, что Татьяна состоит в порочной связи с Леонидом Брежневым . И все лишь из-за того, что она вела концерт в честь его дня рождения. Но, к счастью, сплетни быстро утихли.

Татьяна никогда не жалела об упущенной возможности стать большой актрисой, даже не взирая на то, что ее карьера на телевидении тоже была недолгой. В 1993-м когда Татьяна уехала в Англию устраивать сына в школу, ей не хватало несколько дней, чтобы решить все дела. Тогда она позвонила на работу и попросила дать ей еще неделю отпуска, но ей ответили резким отказов, сказав, что если она не вернется в Россию немедленно, то будет уволена. Идти на компромисс с работодателем Веденеева не стала.

В тот же год Татьяна развелась с мужем из-за его пьянства и встретила новую любовь — бизнесмена Юрия Бегалова, который позвал ее переехать за границу. Веденеева согласилась, несмотря на то, что ей предложили работу телеведущей в программе "Я сама" и даже обещали помочь отснять все выпуски за 3-4 дня, чтобы Веденеева могла уехать.

На чужбине женщина вместе с мужем занималась производством соусов, но не оставила телевизионную карьеру навсегда. В 2000-х она стала соведущей Юлии Меньшовой в передаче "Рядом с тобой", а также вела программы "Татьянин день", "Дело вкуса" и "В наше время".

И пусть карьера у Татьяны удалась, в любви ей повезло меньше. Спустя 13 лет брака Веденеева развелась с Бегаловым, он предпочел ее другой женщине. Татьяна признается, что замуж больше не хочет, но верит, — найти любовь можно в любом возрасте.