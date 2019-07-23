Как изменились звезды любимых сериалов

В конце прошлого века российское телевидение заполнили сериалы из Латинской Америки. Романтические приковывали внимание и заставляли день за днём переживать за героев. Многие сериалы так полюбились зрителям, что их повторяли по нескольку раз, а актёры, игравшие в них, стали настоящими любимцами отечественных домохозяек. Как сейчас выглядят артисты, появления которых на экране в девяностые ждали каждый вечер?