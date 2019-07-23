Почему Куравлева огорчала роль Афони

«Афоня» Георгия Данелии вышел на экраны в 1975 году. Фильм практически сразу завоевал огромную популярность, а через год был удостоен приза на Всесоюзном кинофестивале.

Кстати, артист после выхода фильма был вовсе не в восторге от сыгранного им героя. Вернее, к самому Афоне он претензий не имел, огорчал Куравлева несколько другой факт. Дело в том, что артист стал пользоваться невероятной популярностью среди людей, которые страдали алкогольной зависимостью. Куравлева, который мечтал о глубоких драматических ролях, это обстоятельство крайне удручало и немного пугало: артист переживал, что после «Афони» за ним навсегда закрепится образ непутевого сантехника. К счастью, опасения Куравлева оказались напрасны. Но его Афоню зрители любят и помнят уже много лет.