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Почему Куравлева огорчала роль Афони 

Рамблер 12 часов назад
«Афоня» Георгия Данелии вышел на экраны в 1975 году. Фильм практически сразу завоевал огромную популярность, а через год был удостоен приза на Всесоюзном кинофестивале.
Леонида Куравлева моментально начали ассоциировать с его героем, хотя Афоню он мог и не сыграть. Режиссер долго искал актера на главную роль. В числе прочих претендентов были и Георгий Бурков, и Валерий Золотухин, и Николай Караченцов, и даже Владимир Высоцкий. Однако лучше всех в образ попал Леонид Куравлев, которого в итоге и утвердили на роль.
Кстати, артист после выхода фильма был вовсе не в восторге от сыгранного им героя. Вернее, к самому Афоне он претензий не имел, огорчал Куравлева несколько другой факт. Дело в том, что артист стал пользоваться невероятной популярностью среди людей, которые страдали алкогольной зависимостью. Куравлева, который мечтал о глубоких драматических ролях, это обстоятельство крайне удручало и немного пугало: артист переживал, что после «Афони» за ним навсегда закрепится образ непутевого сантехника. К счастью, опасения Куравлева оказались напрасны. Но его Афоню зрители любят и помнят уже много лет.
Комментарии10
Актеры , Видео , Валерий Золотухин , Георгий Данелия , Николай Караченцов , Леонид Куравлев , Георгий Бурков
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