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Раздражающие актрисы, которых нам навязывает ТВ 

Рамблер 3 часа назад
Они могут быть талантливы, харизматичны и обворожительны, но когда видишь одно и то же лицо на экране, волей-неволей начинаешь испытывать раздражение, а рука тянется переключить канал.

Мария Кожевникова

Бывший депутат Госдумы прославилась благодаря роли легкомысленной Аллочки в ситкоме "Универ", где, стоит признать, смотрелась Кожевникова крайне органично. Но после появления в военной драме "Батальонъ" и в режиссерском дебюте Константина Хабенского "Собибор" об актрисе начали отзываться уже не так лестно. Некоторые зрители даже отметили, что, если вырезать все реплики Кожевниковой из "Собибора", фильм совершенно не изменится. Вот только разве это недочет актрисы?

Елизавета Боярская

Талантливым детям знаменитых родителей, как правило, долгое время приходится доказывать всем, что они и сами чего-то стоят. Не обошла эта участь и Лизу Боярскую, к которой так или иначе прицепилось клеймо "папиной дочки". Отбиваться от него ей удавалось, пусть и не всегда успешно. Все изменилось после выхода на экраны полнометражной картины Шахназарова "Анна Каренина", которую в скором времени переиначили в сериал. Больше всего зрителей смутил грудной, басистый голос Боярской, который абсолютно не подходит ее романтичным героиням.

Александра Бортич

Несмотря на то, что 24-летней актрисе хватило нескольких лет, чтобы заявить о себе и стать востребованной, в ее выдающиеся актерские способности по-прежнему верит не каждый. Все как один отмечают миловидное лицо Бортич и считают, что только оно и помогает девушке получать одну роль за другой. Однако в защиту Александры хочется сказать, что ради съемок в фильме "Я худею" хрупкой актрисе пришлось набрать 20 кило, а затем сбросить их обратно. Не каждая пойдет на это.
Комментарии32
Актеры , Видео , Папина дочка , Собибор , Анна Каренина , Батальонъ , Я худею , Мария Кожевникова , Елизавета Боярская , Константин Хабенский , Александра Бортич , Госдума , РИА Новости