Артисты, променявшие крутые роли на провальные

Наверное, сложно будет назвать голливудского артиста с безупречной фильмографией. Всех время от времени подводит актерское чутье. Однако вдвойне обидно отказаться от роли в фильме, который впоследствии окажется культовым, да еще и выбрать совершенно проходную ленту вместо гениальной.

Дэрил Ханна отказалась от роли Вивиан Уорд

Кевин Костнер отказался от роли Энди Дюфрейна

Кадры из фильмов

Как известно "Побег из Шоушенка" уже несколько десятилетий возглавляет всевозможные списки самых лучших фильмов в истории кино. Сюжет удивительный, и актеры постарались на славу! Однако неизвестно, какая судьба ждала картину, если бы главную роль заключенного Фрэнка Дарабонта исполнил Кэвин Костнер. В начале 90-х Костнер был на волне популярности после "Телохранителя" и часто выбирал из нескольких сценариев. Собственно, именно так и случилось: актер сам выбрал роль в "Водном мире". Да, этот фантастический триллер вовсе не плох, но ни в какое сравнение с "Побегом из Шоушенка" он, конечно, не идет.

Джейк Джилленхол отказался от роли Джейк Салли

Кадры из фильмов