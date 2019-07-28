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Артисты, променявшие крутые роли на провальные 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадры из фильмов
Наверное, сложно будет назвать голливудского артиста с безупречной фильмографией. Всех время от времени подводит актерское чутье. Однако вдвойне обидно отказаться от роли в фильме, который впоследствии окажется культовым, да еще и выбрать совершенно проходную ленту вместо гениальной.

Дэрил Ханна отказалась от роли Вивиан Уорд

"Красотка", 1990
На роль проститутки Вивиан Уорд пробовались такие известные актрисы, как Мишель Пфайффер, Мэг Райан, Вайнона Райдер, Дженнифер Коннели и другие. Среди них была и Дэрил Ханна, на которую обратил особое внимание режиссер "Красотки" Гэрри Маршалл. Он посчитал, что актриса отлично сыгралась с исполнителем роли финансового магната Эдварда Льюиса актером Ричардом Гиром. Однако Ханна взяла время подумать, поскольку сомневалась в сценарии. Актриса посчитала его унизительным для женщин и в результате отказала режиссеру. В 1990 году, когда на экраны вышел культовый фильм "Красотка", Дэрил Ханна сыграла в проходной романтической комедии "Сумасшедшие люди", которая совершенно не впечатлила ни зрителей, ни критиков. А вот Джулия Робертс мгновенно стало всеобщей любимицей.

Кевин Костнер отказался от роли Энди Дюфрейна

"Побег из Шоушенка", 1994
Кадры из фильмов
Как известно "Побег из Шоушенка" уже несколько десятилетий возглавляет всевозможные списки самых лучших фильмов в истории кино. Сюжет удивительный, и актеры постарались на славу! Однако неизвестно, какая судьба ждала картину, если бы главную роль заключенного Фрэнка Дарабонта исполнил Кэвин Костнер. В начале 90-х Костнер был на волне популярности после "Телохранителя" и часто выбирал из нескольких сценариев. Собственно, именно так и случилось: актер сам выбрал роль в "Водном мире". Да, этот фантастический триллер вовсе не плох, но ни в какое сравнение с "Побегом из Шоушенка" он, конечно, не идет.

Джейк Джилленхол отказался от роли Джейк Салли

"Аватар", 2009
Кадры из фильмов
Режиссер картины Джеймс Кэмерон звал на роль Джейка Салли Мэтта Дэймона и Джейка Джилленхола, но оба актера отказали. Кстати, именно на красавчика Джилленхола рассчитывал режиссер, потому что тот безупречно прошел пробы, но актер неожиданно отказался. Как выяснилось позже, он выбрал главную роль в экранизации компьютерной игры "Принц Персии". Фильм получился неплохой, но до популярности "Аватара" ему далеко. Кроме того, недавно Джейк признался, что съемки в этой ленте были ошибкой. Дело в скандале с вайтвошингом: общественность была возмущена, что на главную роль взяли белого актера, хотя должны были выбрать человека, который представляет этническое меньшинство.
Комментарии
Актеры , Аватар , Красотки , Телохранитель , Водный мир , Побег из Шоушенка , Красотка , Вайнона Райдер , Мишель Пфайффер , Кевин Костнер , Гэрри Маршалл , Джеймс Кэмерон , Мэтт Деймон , Джулия Робертс , Ричард Гир , Фрэнк Дарабонт
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