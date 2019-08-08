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Как пережил уход супруги любвеобильный актер 

Рамблер 38 минут назад
Герой видео, актёр Владимир Новиков, сниматься начал в семидесятые, но всесоюзную популярность ему принесла роль чекиста в картине «Государственная граница. Мирное лето 1921-го года» (1980). Прославился артист и бурной личной жизнью: со второй женой он ходил в ЗАГС несколько раз жениться и разводиться, но в итоге супруги повенчались. Уход жены в 2009 году стал для Владимира настоящей трагедией.
Актеры , Видео , Владимир Новиков
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