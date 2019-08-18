Как сложилась судьба Любочки из «Офицеров»

В конце июля исполнилось ровно 48 лет со дня выхода на экраны легендарной киноленты Владимира Рогового . За это время в жизни актеров произошло многое: у кого-то судьба сложилась как нельзя лучше, а кто-то год за годом сталкивался с тяжелыми испытаниями. В жизни Алины Покровской , сыгравшей в фильме роль преданной супруги Алексея Трофимова Любочки, было кажется и то, и другое.

В "Офицерах" Покровская играла самоотверженную и отважную героиню, которая, не взирая на военные тяготы, следует за своим любимым мужем.

Сейчас тяжело представить, что Любочку могла сыграть другая актриса — одна из красивейших артисток СССР Елена Добронравова . Два месяца она участвовала в съемках, но в итоге покинула проект из-за сильных разногласий со сценаристами. Елена пыталась убедить их в том, что Люба непременно должна ответить на чувства влюбленного в нее Ивана. В конце концов, она кое-что понимает в женской психологии. Однако сценаристы отказались менять задумку, и на роль Любочки пригласили Покровскую.

Это было правильным решением хотя бы потому, что актрисе почти не пришлось играть. В жизни она очень походила на свою героиню: была такой же преданной и верной своему супругу. Когда ее мужу Герману Юшко поставили страшный диагноз — рак печени, — актриса ни на минуту не оставляла мужа. Она была с ним до последнего вздоха, а умирал Юшко в настоящих мучениях. Покровская, как могла, пыталась скрасить его страдания и даже сама делала уколы.

Несмотря на свой безусловный талант, на большом экране актриса появлялась крайне редко. В ее фильмографии лишь 12 картин. Но это отнюдь не потому, что Покровскую не приглашали в кино. Просто сама она всегда выбирала театр и сцену.