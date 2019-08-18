Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Добро пожаловать в Рим
Комедия
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет

Как сложилась судьба Любочки из «Офицеров» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Офицеры"
В конце июля исполнилось ровно 48 лет со дня выхода на экраны легендарной киноленты Владимира Рогового. За это время в жизни актеров произошло многое: у кого-то судьба сложилась как нельзя лучше, а кто-то год за годом сталкивался с тяжелыми испытаниями. В жизни Алины Покровской, сыгравшей в фильме роль преданной супруги Алексея Трофимова Любочки, было кажется и то, и другое.
В "Офицерах" Покровская играла самоотверженную и отважную героиню, которая, не взирая на военные тяготы, следует за своим любимым мужем.
Сейчас тяжело представить, что Любочку могла сыграть другая актриса — одна из красивейших артисток СССР Елена Добронравова. Два месяца она участвовала в съемках, но в итоге покинула проект из-за сильных разногласий со сценаристами. Елена пыталась убедить их в том, что Люба непременно должна ответить на чувства влюбленного в нее Ивана. В конце концов, она кое-что понимает в женской психологии. Однако сценаристы отказались менять задумку, и на роль Любочки пригласили Покровскую.
Это было правильным решением хотя бы потому, что актрисе почти не пришлось играть. В жизни она очень походила на свою героиню: была такой же преданной и верной своему супругу. Когда ее мужу Герману Юшко поставили страшный диагноз — рак печени, — актриса ни на минуту не оставляла мужа. Она была с ним до последнего вздоха, а умирал Юшко в настоящих мучениях. Покровская, как могла, пыталась скрасить его страдания и даже сама делала уколы.
Несмотря на свой безусловный талант, на большом экране актриса появлялась крайне редко. В ее фильмографии лишь 12 картин. Но это отнюдь не потому, что Покровскую не приглашали в кино. Просто сама она всегда выбирала театр и сцену.
Комментарии
Актеры , Офицеры , Елена Добронравова , Алина Покровская , Герман Юшко , Алексей Трофимов , Владимир Роговой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимали фильм «Асса»
Наши сериалы для домохозяек1
«Король лев» вошел в десятку самых кассовых проектов
Как Сергей Бондарчук сделал из жены кинозвезду2
Почему фильм Меньшова так любят иностранцы
Видео
02:19
Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)
Фильмы
05:04
10 страшных короткометражек на YouTube за 5 минут
Фильмы
10:08
Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»
Фильмы
03:41
Как выглядели популярные телеведущие в молодости
ТВ
26:28
Самый скандальный фильм Владислава Дворжецкого
Актеры
02:58
Как сложилась жизнь звезды «Небесного тихохода»
Актеры
02:08
Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели
Актеры
05:51
Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов»
Актеры
03:11
Почему Пьер Ришар лишился легендарной прически
Актеры
07:50
Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение