Как травма на съемках повлияла на жизнь Элизабет Тейлор

Легенда Голливуда Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года в 79 лет. Фотографии кинодивы не сходили с первых полос журналов и газет, репортеры расхватывали "горячие" факты из ее жизни, создавая образ капризной и скандальной звезды. О каждой ее роли можно рассказать целую историю, но какой на самом деле была эта талантливая женщина? Известно, что после 1994 года она не снималась в кино и много болела. Оказывается, к проблемам со здоровьем ее привела тяжелая травма, которую она получила на съемках в ранней молодости…

Путь к кино

В 1940 году родители перевезли Лиз из Англии в США. Мать, актерская карьера которой не состоялась, пыталась сделать из дочери звезду в мире искусства. В 10 лет Лиз дебютировала в киноленте "Лесси возвращается домой". В 14 лет ей досталась роль наездницы Вельвет в фильме "Национальный бархат", которая вынуждена была выдавать себя за юношу, чтобы участвовать в соревнованиях.

Боль

Тут и выяснилось, что юная актриса не умеет держаться в седле и слишком слаба для этого. По настоянию матери она начала обучаться верховой езде и заниматься растяжками, которые должны были увеличить рост. Юный талант вжился в роль, но это привело к страшной трагедии: растяжки ослабили позвоночник девочки, и при первом падении с лошади она получила очень тяжелую травму. Травма оставалась незамеченной много лет, что привело к сильным осложнениям. Сильные боли заставили ее лечь в больницу, где была сделана операция по удалению двух позвонков. Врачи говорили о сильнейшей угрозе паралича… С тех пор сильные боли в спине остались с Элизабет на всю жизнь. Фанаты видели ее успешной и яркой, но лишь близкие знали, что съемки она нередко покидала на носилках или в инвалидном кресле… Актриса могла неделями проводить в постели в специальном корсете для спины.

Элизабет Тейлор всегда вызывала зависть со стороны, но мало кто знал, что ей не очень везло. В жизни было много травм: небольшая куриная косточка распорола актрисе горло, она дважды травмировала глаз металлической занозой, а застрявший в решетке каблук привел к разрыву связок, также она перенесла не один перелом… Звезда два раза болела тяжелой пневмонией, приступ одной из которых в 1961 году чуть не убил ее. Из-за затруднения дыхания ей была сделана трахеотомия. В последние годы жизни она перенесла операцию по замене тазобедренных суставов, а также лечилась от опухоли головного мозга и рака кожи. В СМИ ходило множество слухов по поводу ее здоровья: говорили, что знаменитость страдает от болезни Паркинсона и старческого слабоумия. В 2004 году ей диагностировали сердечную недостаточность, а вскоре кинодива перестала ходить из-за проблем со спиной. Однако жизнелюбие и сила духа не оставили Тейлор даже в старости: она заказала инвалидную коляску, инкрустированную бриллиантами.

Преодолевая боль

Тейлор снялась более чем в 60 фильмах, трижды была удостоена "Оскара" и несколько раз — "Золотого глобуса". При этом талантливая женщина не имела актерского образования: она играла интуитивно, превосходя в актерском мастерстве многих современников. Фильм "Место под солнцем", экранизированный по роману Теодора Драйзера "Американская трагедия", в котором она снялась в 1951 году получил шесть премий "Оскар" . Драма "Кошка на раскаленной крыше" об отчуждении в семейной паре принесли артистке еще одну номинацию на "Оскар". Трудолюбивая Элизабет смогла продолжить съемки даже после трагедии в семье: в авиакатастрофе погиб ее любимый муж. Роль девушки по вызову в "Баттерфилде" принесла ей первую золотую статуэтку. Отдельного внимания заслуживает фильм "Клеопатра": он вошел в историю как один из самых дорогих киношедевров. Сначала Тейлор наотрез отказалась сниматься в нем. Но предложенная ей рекордная сумма — миллион долларов — изменила решение актрисы. Во время съемок она перенесла пневмонию и трахеотомию, но не бросила работу. Кинолента чуть не привела к банкротству киностудию "XX Century Fox", окупившись лишь через несколько лет после выхода в прокат. Студия судилась с исполнителями главных ролей — Ричардом Бартоном и Элизабет Тейлор — из-за того, что влюбленные друг в друга актеры якобы сорвали успех в прокате. С новоиспеченным супругом она сыграла еще о водной кинокартине, "Кто боится Вирджинии Вульф", роль в которой принесла ей еще один "Оскар".

Личная жизнь

В семейной жизни голливудской красавицы тоже было не все гладко. Мать заставила ее в 18 лет выйти замуж за нелюбимого — миллиардера Ника Хилтона. Брак продлился меньше года: супруг оказался пьяницей. Второе замужество за актером Майклом Уайлдингом тоже оказалось неудачным. Обрести женское счастье актриса смогла лишь с третьим мужем, голливудским магнатом Майком Тоддом. Однако вскоре счастью пришел конец: Майк разбился на личном самолете.

Когда сильная духом Тейлор умерла от сердечной недостаточности, церемония прощания, по ее просьбе, началась на 15 минут позже назначенного времени — чтобы звезда могла опоздать и на свои похороны. Она была похоронена на кладбище Форест-Лаун, где покоятся многие знаменитости. На надгробии кинодивы написано: "Здесь покоится Элизабет Тейлор. Спасибо за каждое мгновение".