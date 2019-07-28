Почему Вертинская рассталась с Тарковским

Катя Борташевич из "Високосного года", незнакомка Аня из "Мне двадцать лет" (второе название — "Застава Ильича"), Клавдия, личная жизнь которой никак не складывалась в фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"… Элегантная актриса Марианна Вертинская запомнилась нам по этим и многим другим фильмам. Ее считали эталоном красоты, советские женщины пытались копировать томный взгляд артистки, подводили глаза на ее манер, а отец называл дочку "солнцем в консервной банке"… Юная Вертинская, вошедшая мир кино не только своей громкой фамилией, но и умением вживаться в образ, поразила воображение режиссера-философа Андрея Тарковского . Что же произошло между деятелями искусства, почему артистка не снялась в фильмах одного из символов авторского кино в СССР?

Семья

Марианна, дочь знаменитого шансонье Александра Вертинского и художницы Лидии Владимировны, также игравшей в кино, родилась в Шанхае. Там родители жили в эмиграции. Спустя несколько лет после ее рождения семья вернулась в СССР. Супруга эстрадного артиста полюбилась советской богеме: талантливую художницу с запоминающейся грузинской внешностью часто приглашали в кино. А она брала с собой дочерей — Марианну и ее сестру, Анастасию. Девочки мечтали об актерской карьере. Отец не дожил до дня, когда увидел бы их на экранах, но в память о великом музыканте сестрам помогали его друзья.

Кино

Окончив Щукинское училище, Марианна служила а Театре имени Вахтангова. Первые роли она начала получать еще в школе. Предложений было много, а сценарии были такими интересными, что ей пришлось отложить поступление в Щукинское училище. В киносреде актрису приняли сразу. Ее дебютом стала роль Кати Борташевич в фильме "Високосный год" . Знаковой для молодой артистки картиной стала "Мне двадцать лет", во время съемок которой она получила аттестат зрелости, отметила совершеннолетие и впервые влюбилась. Актриса удачно вжилась в образ Ани, героини-шестидесятницы первых лет хрущевской "оттепели". По содержанию это был слишком чувственный для того времени фильм.

Первая любовь

Первой любовью молодой творческой натуры стал Андрей Кончаловский . Рыжие волосы, синие глаза и непредсказуемость полюбились молодому человеку. Их страсть длилась около двух лет. Все обсуждали скорый брак династий Кончаловских и Вертинских, но этого не произошло. Чувства молодых постепенно угасали, а внезапная автомобильная катастрофа разметала последние осколки любви.

Друзья по несчастью?

Расставание не опечалило девушку: в ее жизни появилось новое увлечение, творческий гений Андрей Тарковский. Женатый режиссер, который не славился своей верностью, с сильным мужским началом. Его тогдашняя супруга Ирма Рауш мирилась с частыми увлечениям мужа: они то сходись, то расходились. И тут появилась молодая и прекрасная Марианна. Они познакомились перед съемками фильма "Мне двадцать лет", в котором артистка играла главную роль, а Тарковский — эпизодическую. Позже артистка расскажет, что знала о симпатии к ней Тарковского. Но он был женат, а она — влюблена в его друга, Кончаловского.

Уверенный в себе Тарковский два раза предлагал Марианне сняться в его фильмах, и оба раза она отказывалась. Он звал ее на пробы в "Иваново детство" , а потом — сыграть роль Дурочки в " Андрее Рублеве ". Режиссер был крайне поражен, когда надменная красавица отказала ему.

Позже актриса вспоминала, что их отношения с Тарковским трудно было назвать романом, скорее, она стала для искавшего утешение после разлада с супругой режиссера товарищем по несчастью. "Мы утешали друг друга, утешали, утешали… И в результате наутешались так, что оказались в одной постели", — признавалась актриса в интервью изданию "7 дней". На его предложение руки и сердца она ответила отказом, поскольку выходить за него замуж ей казалось безумием. Актриса считала, что ему нужна женщина-мама. "Ты понимаешь, кому отказываешь, я все-таки Тарковский!" — сказал ей Андрей. "Понимаю, но я все-таки тоже — Вертинская!" — ответила Марианна. Актриса объяснила свое решение тем, что с ним надо будет забыть о себе, заниматься только им, "хранить" его и "беречь". "Тебе нужна совершенно другая женщина", — заключила она. Отъезд Тарковского за границу многие его друзья восприняли как шаг отчаяния, и даже упрекали в этом Марианну. Позже он все же нашел утешение — в объятиях актрисы Ларисы Кизиловой…