Как Сергей Бондарчук сделал из своей жены кинозвезду

Легендарный советский актер и режиссер Сергей Бондарчук был женат не единожды. Но, пожалуй, самой большой и сильной его любовью стала актриса Ирина Скобцева

Режиссер снимал возлюбленную не в каждой своей картине, но в самых масштабных и значимых работах супруга она непременно появлялась. Чего стоит одна экранизация романа-эпопеи Толстого "Война и мир", за которую Бондарчук удостоился "Оскара". Скобцева в этой киноленте исполнила роль Элен Безуховой.

Как спустя многие годы делился сын режиссера и актрисы Федор Бондарчук , Скобцева была настоящей музой для своего мужа. Именно после знакомства с ней он смог раскрыться в кинематографе. Однако злопыхатели еще в начале отношений пары только и делали, что распускали сплетни. Якобы Бондарчук специально "пихает" Ирину во все свои картины, потому что другие режиссеры не воспринимают ее как актрису. На самом же деле в недоброжелателях говорила зависть. Еще бы, ведь Скобцевой удалось очаровать такого талантливого, перспективного и привлекательного мужчину.

Понимая, что все колкие слова в ее адрес — просто слова, в очередной раз появляясь в киноленте мужа, актриса все равно играла на пределе своих возможностей. Она не могла позволить себе допустить и малейшую оплошность, потому что знала, — один промах даст врагам еще сотню поводов сказать о том, что Бондарчук просто "продвигает" бесталанную жену.