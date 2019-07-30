Машков озвучил условие своего возвращения в кино 

Владимир Машков рассказал, при каком условии вернется в кино. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".
«Я больше года занимаюсь театром, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Не грущу по этому поводу — это данность. Если наладится моя работа, которая очень ответственная, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», — заявил Машков.
Напомним, что сейчас Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, которую он возглавил после смерти ее основателя в 2018 году. А в феврале 2019-го актер объявил, что уходит из кино, потому что у него попросту не хватает на это сил.