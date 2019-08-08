Калкин ответил на решение переснять «Один дома» 

Главный герой оригинальных фильмов "Один дома" и "Один дома 2" Маколей Калкин отреагировал на решение компании Disney снять ремейк. Актер показал, как мог бы выглядеть повзрослевший киношный мальчик, оставшийся наконец-то дома в одиночестве. По мнению Калкина, главные атрибуты этого праздника жизни: удобный мягкий диван, много еды и ноутбук, вероятно, с любимым фильмом или сериальчиком. Такую фотографию он разместил на своей странице Instagram.
@culkamania
Подписчики оценили фото, причем не только поклонники, но и коллеги, не пожалела заветного сердечка и российская телеведущая Дана Борисова. А в комментариях также отметили и особое выражение лица Калкина, которое красноречивее всяких слов.