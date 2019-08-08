Куда делась «разбойница» Зиганшина из «Снежной королевы»

Изначально театральная актриса, Эра Зиганшина дебютировала в кино с ролью маленькой разбойницы в сказке "Снежная королева" . Дебют был однозначно успешным и прославил ее как киноактрису — зрителям полюбился экранный образ искренней, "плохой хорошей" девочки. Однако после этого артистка долгое время не снималась в фильмах. Куда же делась Зиганшина и вернулась ли она в кинематограф после?

Творческое начало

Эра родилась в Казани в 1944 году. Следуя моде тех лет, отец хотел назвать ее Воэрой ("военной эрой"), но мать отговорила его. Женщина планировала назвать ребенка Луизой, но в итоге сошлись на имени Эра.

Девочка занималась пением, танцами, фотосъемкой, моделированием одежды и училась играть на скрипке. Со второго класса она была задействована в хоре музыкальной школы в некоторых постановках оперного театра. В старшей школе она решила стать актрисой: ее кумирами были Любовь Орлова Изольда Извицкая . Родители-инженеры были категорически против выбора дочери и заперли ее в квартире. Эре удалось сбежать в Москву, но она не прошла вступительные экзамены ни в одно из учебных заведений. Девочка не сдалась и на следующий год стала студенткой Театрального училища имени Щукина, вместе с Марианной Вертинской Натальей Селезневой . Увидев выступление труппы ленинградского Большого драматического театра, руководителем студии которого был Георгий Товстоногов , Эра не смогла устоять. Она забрала документы из "Щуки", переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться у него. Окончив его школу, начинающая артистка не попала в театральную труппу знаменитого мастера: Товстоногов объяснил отказ тем, что девушка обладает анархическим характером, а театр — это коллективный труд. Но она не сдалась и в 1965 году поступила на службу в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Она играла там Люси в "Трехгрошовой опере" в "Утиной охоте", а спустя несколько лет стала ведущей актрисой театра. Позже актриса участвовала в спектакле "Униженные и оскорбленные", который поставил Товстоногов.

Дебют в кино и нелюбовь

Людмилой Гурченко. В 20 лет Зиганшина сыграла принцессу в телеспектакле "Двенадцать месяцев" . Ее коллега Николай Боярский уговорил актрису прийти на "Ленфильм" на кастинг для съемок в "Снежной королеве". Однако выяснилось, что роль уже была утверждена, на что Эра, сдерживая слезы, заявила, что лучше нее никто не сыграет. Видимо, уверенность и характер актрисы понравились съемочной группе и через несколько дней ее пригласили на съемки без кинопроб. Увидев работу Эры в кадре, участники съемок облегченно вздохнули: наконец, нашлась подходящая актриса. Кинолента получила множество наград на кинофестивалях и вошла в золотой фонд советского кинематографа. После ошеломляющего успеха в детской сказке Эре предлагали лишь однотипные роли девушек-хулиганок, от которых она отказывалась и в итоге перестала получать предложения о съемках. В ее фильмографии тех лет было лишь несколько работ: экранизация пьесы Максима Горького "Перед бурей", за роль в которой Зиганшина была награждена первой актерской премией в своей карьере. Через несколько лет она сыграла добродушную Урсулу в музыкальной комедии "Небесные ласточки" в партнерстве с Андреем Мироновым

Сама Эра признавалась, что уже на съемках "Снежной королевы поняла", что кино не привлекло ее так, как театр, в котором она чувствовала отдачу от зрителей. Артистка говорила, что в кинематографе нет душевности и поддержки от коллег, которые она ощущала в театральной среде. В кино, по ее словам, каждый делает свое дело, повторяют дубль за дублем.

Актриса решила продолжить театральную карьеру: в 1970 году на один сезон переехала в Кишенев, где играла в Русском драматическом театре. Не получив от работы той отдачи, которую получала в "Ленкоме", она вернулась на родную сцену.

В ее жизни были и другие театры: "У Никитских ворот", московский ТЮЗ, Театр Романа Виктюка . Она является лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит-2008" за "Лучшую женскую роль в драматическом спектакле" за роль в постановке по книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом".

Возвращение

В 2007 году ей удалось удачно воплотить образ зрелой женщины в драме Актрисе все же пришлось вернуться в кино в 1990-е годы: из-за нехватки денег, ведь на тот момент у нее было трое детей и второй брак. Режиссер Сергей Снежкин пригласил ее в социально-психологический триллер "Невозвращенец" о политических событиях 1991 года и развале Советского Союза. Также на ее счету роли в криминальных драмах "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей".В 2007 году ей удалось удачно воплотить образ зрелой женщины в драме Григория Никулина "Антонина обернулась".