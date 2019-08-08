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Куда делась «разбойница» Зиганшина из «Снежной королевы» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Снежная королева" 1966 года
Изначально театральная актриса, Эра Зиганшина дебютировала в кино с ролью маленькой разбойницы в сказке "Снежная королева". Дебют был однозначно успешным и прославил ее как киноактрису — зрителям полюбился экранный образ искренней, "плохой хорошей" девочки. Однако после этого артистка долгое время не снималась в фильмах. Куда же делась Зиганшина и вернулась ли она в кинематограф после?

Творческое начало

Эра родилась в Казани в 1944 году. Следуя моде тех лет, отец хотел назвать ее Воэрой ("военной эрой"), но мать отговорила его. Женщина планировала назвать ребенка Луизой, но в итоге сошлись на имени Эра.
Девочка занималась пением, танцами, фотосъемкой, моделированием одежды и училась играть на скрипке. Со второго класса она была задействована в хоре музыкальной школы в некоторых постановках оперного театра. В старшей школе она решила стать актрисой: ее кумирами были Любовь Орлова и Изольда Извицкая. Родители-инженеры были категорически против выбора дочери и заперли ее в квартире. Эре удалось сбежать в Москву, но она не прошла вступительные экзамены ни в одно из учебных заведений. Девочка не сдалась и на следующий год стала студенткой Театрального училища имени Щукина, вместе с Марианной Вертинской и Натальей Селезневой. Увидев выступление труппы ленинградского Большого драматического театра, руководителем студии которого был Георгий Товстоногов, Эра не смогла устоять. Она забрала документы из "Щуки", переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться у него. Окончив его школу, начинающая артистка не попала в театральную труппу знаменитого мастера: Товстоногов объяснил отказ тем, что девушка обладает анархическим характером, а театр — это коллективный труд. Но она не сдалась и в 1965 году поступила на службу в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Она играла там Люси в "Трехгрошовой опере" в "Утиной охоте", а спустя несколько лет стала ведущей актрисой театра. Позже актриса участвовала в спектакле "Униженные и оскорбленные", который поставил Товстоногов.

Дебют в кино и нелюбовь

В 20 лет Зиганшина сыграла принцессу в телеспектакле "Двенадцать месяцев". Ее коллега Николай Боярский уговорил актрису прийти на "Ленфильм" на кастинг для съемок в "Снежной королеве". Однако выяснилось, что роль уже была утверждена, на что Эра, сдерживая слезы, заявила, что лучше нее никто не сыграет. Видимо, уверенность и характер актрисы понравились съемочной группе и через несколько дней ее пригласили на съемки без кинопроб. Увидев работу Эры в кадре, участники съемок облегченно вздохнули: наконец, нашлась подходящая актриса. Кинолента получила множество наград на кинофестивалях и вошла в золотой фонд советского кинематографа. После ошеломляющего успеха в детской сказке Эре предлагали лишь однотипные роли девушек-хулиганок, от которых она отказывалась и в итоге перестала получать предложения о съемках. В ее фильмографии тех лет было лишь несколько работ: экранизация пьесы Максима Горького "Перед бурей", за роль в которой Зиганшина была награждена первой актерской премией в своей карьере. Через несколько лет она сыграла добродушную Урсулу в музыкальной комедии "Небесные ласточки" в партнерстве с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко.
Сама Эра признавалась, что уже на съемках "Снежной королевы поняла", что кино не привлекло ее так, как театр, в котором она чувствовала отдачу от зрителей. Артистка говорила, что в кинематографе нет душевности и поддержки от коллег, которые она ощущала в театральной среде. В кино, по ее словам, каждый делает свое дело, повторяют дубль за дублем.
Актриса решила продолжить театральную карьеру: в 1970 году на один сезон переехала в Кишенев, где играла в Русском драматическом театре. Не получив от работы той отдачи, которую получала в "Ленкоме", она вернулась на родную сцену.
В ее жизни были и другие театры: "У Никитских ворот", московский ТЮЗ, Театр Романа Виктюка. Она является лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит-2008" за "Лучшую женскую роль в драматическом спектакле" за роль в постановке по книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом".

Возвращение

Актрисе все же пришлось вернуться в кино в 1990-е годы: из-за нехватки денег, ведь на тот момент у нее было трое детей и второй брак. Режиссер Сергей Снежкин пригласил ее в социально-психологический триллер "Невозвращенец" о политических событиях 1991 года и развале Советского Союза. Также на ее счету роли в криминальных драмах "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей". В 2007 году ей удалось удачно воплотить образ зрелой женщины в драме Григория Никулина "Антонина обернулась".
С 2011 года артистка играет в Александринском театре, где дебютировала в спектакле Валерия Фокина "Литургия ZERO" по роману Федора Достоевского "Игрок". Эра утверждает, что сниматься в кино по-прежнему не любит и не чувствует камеру. Она как-то призналась в интервью порталу "Общественное телевидение России", что взаимной любви с кино у нее не случилось: "Я не полюбила [кино], но и кино в результате меня не полюбило. Мне не понравилось".
Комментарии1
Актеры , Игрок , Снежная королева , Двенадцать месяцев , Федор Достоевский , Григорий Никулин , Сергей Снежкин , Марианна Вертинская , Изольда Извицкая , Людмила Гурченко , Наталья Селезнева , Павел Санаев , Любовь Орлова , Георгий Товстоногов , Николай Боярский , Валерий Фокин , Роман Виктюк , Андрей Миронов , Ленфильм , Общественное телевидение России , РИА Новости
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