Почему родители Анастасии Вертинской вернулись в СССР

Родители

Вертинский родился в 1889 году, эмигрировал из России в Турцию вместе с армией Врангеля в 1920-м и после распада своего первого брака в конце 1930-х обосновался в Харбине (Китай), где была большая русская колония. Там он влюбился в 17-летнюю Лидию, девушку грузинского происхождения, чей отец работал в отделении Китайско-Восточной железной дороги. Ее огромные глаза с экзотическим разрезом покорили сердце певца. Лидия была на 34 года моложе знаменитого ухажера, и ее мать возражала против брака. Поэтому на первое предложение Вертинского последовал отказ. Но когда началась вторая мировая война и Япония напала на Китай, мать девушки согласилась отдать дочь замуж за Вертинского, решив, что с ним будущее дочери будет надежнее. К тому времени Вертинский уже не раз просил советское правительство о разрешении на возвращение.

Ностальгия

Артиста мучала ностальгия, а Лидия была слишком молода и предана мужу, чтобы иметь собственное мнение о переезде в страну советов. И в 1942 году Вертинские получили разрешение на въезд в СССР. Поначалу семья (к тому времени у пары уже родилась первая дочь) жила в гостинице "Метрополь", потом им предоставили квартиру на Тверской улице (тогда — улице Горького). В гостях у них бывал весь артистический цвет Москвы. Однажды Александр Птушко , покоренный необыкновенной красотой Лидии Вертинской, предложил ей роль волшебной птицы Феникс в фильме "Садко" . Вертинский зарабатывал концертами, собирая аншлаги — несмотря на то, что ни в газетах, ни по радио, ни на нарождавшемся тогда телевидении о нем не упоминали иначе, чем как о представителе «буржуазно-упаднического искусства». Анастасия Вертинская в интервью однажды сказала, что семья не понимала, почему Вертинского не расстреляли или не сослали в лагеря. " У Сталина были свои прихоти. Он слушал Вертинского по ночам, у него были все его пластинки", — пояснила актриса.

кадр из фильма "Садко"

Александр Вертинский умер на гастролях в номере отеля от инфаркта. Его супруге было всего 34 года, когда это произошло, однако она отказалась повторно выходить замуж.