За что Чаплина преследовали американские спецслужбы

Культовый комик и талантливый актер Чарли Чаплин на самом деле не такой однозначный персонаж в истории мирового кинематографа. В Штатах его во многом подозревали, преследовали и даже травили.

Дело в том, что его юмористические фильмы зачастую скрывали в себе социальный и политический подтекст, иногда намекая на реальных политиков.

Чаплин хотел, чтобы зритель сопереживал его героям. Так, например, его знаменитый герой Бродяга всю жизнь борется с капиталистами. А из-за растущей популярности персонажа у Чаплина возникает конфликт с представителями крупного капитала.

Но серьезные проблемы начались у Чаплина во время съемок «Великого диктатора» об Адольфе Гитлере. Причем съемки стартовали всего через неделю, после того, как начались первые шаги фашистской агрессии. Коллеги отговаривали Чаплина от идеи, американские фашисты угрожали, что будут стрелять в экраны, а дипломаты нацистской направленности пригрозили срывом контрактов с Голливудом, если фильм выйдет.

Чаплин не отступает, и фильм достигает оглушительного успеха, достигая голливудских рекордов по сборам. В СМИ коммунистических стран картину и вовсе провозглашают «шедевром боевой сатиры».

А деятельность Чаплина в США расценивают как «антиамериканскую». Начинаются судебные тяжбы. Однако заседание не состоялось из-за вступления Штатов во Вторую Мировую.

Однако с тех пор комика уже запомнили, как врага Америки. Ему приписывали связи с большевиками и подозревали, что он «сочувствует красным». Сам Чаплин провел кампании по открытию «второго фронта» и снова навлек на себя Федеральную комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.

В 50-ых годах Америку поглотила война с «тайными коммунистами», которым посчитали и Чаплина. У ФБР уже было 40 листов дела на него, но спецслужбы продолжали искать доказательства связи комика с русскими.

«В коммунизме есть много хорошего. Мы можем взять хорошее и отказаться от плохого», — такую речь актера приводили в доказательство его дружбы с большевиками.

Чаплин прожил в США тридцать лет, так и не получив американского гражданства. А в 1952 году миграционные органы запретили ему въезд в Штаты. Чаплину с семьей пришлось переехать в Швейцарию.