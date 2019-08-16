Голливудские актрисы-красавицы, у которых нет таланта

Вероятно, и зрители, и создатели фильмов оказались очарованы красотой этих девушек. Объективно им не хватает таланта, однако их знает и любит весь мир.

Меган Фокс

Нельзя отрицать — Меган Фокс действительно красива, но актерским талантом девушка особенно не наделена. Можно сказать, что режиссеры многочисленных блокбастеров, в которых она участвует, это лишь подтверждают. Ей вполне удаются однотипные роли сексапильных красоток, от которых не требуется серьезных эмоций. Она снималась в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя", и обе ее героини похожи друг на друга. Ходят слухи, что режиссер "Трансформеров" Майкл Бей вместо проб предложил Меган Фокс помыть его "Феррари" , вероятно, чтобы посмотреть, насколько она будет привлекательна в кадре.

Ким Бейсингер

У этой актрисы даже есть "Оскар" за роль красотки Линн Маргарет Брэйкен в фильме "Секреты Лос-Анджелеса". Однако эту роль вряд ли можно назвать определяющий в карьере Ким: она играет второстепенную роль обворожительной девушки по вызову, у нее не так много экранного времени, а глубоких эмоций и того меньше… А вот за более серьезные роли Бейсингер аж восемь раз номинировали на антипремию "Золотая малина".

Кристен Стюарт

Актриса неожиданно прославилась после съемок в "Сумерках", и это несмотря на то, что игру Стюарт не отругал только ленивый. В Сети на тему актерских способностей Кристен регулярно ходят шутки, говорят, что на любую эмоцию у актрисы всегда одно и то же напряженное лицо. Сегодня девушка в основном известна своей бурной личной жизнью, которая всегда бьет ключом.