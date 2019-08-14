Почему звезда «Хождения по мукам» оставила кино 

Видео рассказывает о Светлане Пенкиной, звезде фильма «Хождение по мукам» (1974). В 1981 году вышла ещё одна картина, добавившая Светлане популярности — музыкальная комедийная история «Берегите женщин». Тогда же Пенкина обрела семью: чуть раньше она познакомилась с музыкантом Владимиром Мулявиным, руководителем ВИА «Песняры», за которого и вышла замуж. В 1982 году у пары появился сын Валерий, поэтому Светлана, считавшая, что дети — самое главное в жизни женщины, оставила кино.
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