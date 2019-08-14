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Кто увидел в Янковском истинного арийца 

Рамблер 7 часов назад
Герой видео — советский актёр Олег Янковский. В кино артист Саратовского театра драмы попал случайно. Его заметила актриса Валентина Титова, чей муж, актёр и режиссёр Владимир Басов, снимал фильм «Щит и меч» (1968). Роль Генриха Шварцкопфа, нациста, который перешёл на сторону советской разведки, сразу же вывела Янковского в число звёзд первой величины. Следующая картина, «Служили два товарища» (1968), навсегда закрепила за Олегом Ивановичем статус одного из любимейших актёров страны. Как складывалась карьера и личная жизнь артиста?
Актеры , Видео , Валентина Титова , Олег Янковский , Владимир Басов
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