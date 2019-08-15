Как Анатолий Кузнецов стал зятем героя СССР 

Герой видео, актёр Анатолий Кузнецов, узнал вкус всесоюзной славы, когда ему было почти 40. Он начал сниматься в кино в 1954 году, на его счету уже было несколько известных картин, но роль товарища Сухова в легендарной ленте «Белое солнце пустыни» (1969) превратила Кузнецова в кумира миллионов жителей СССР. Как складывалась карьера артиста? Какими были его отношения с коллегами? И как Анатолий Кузнецов стал зятем героя Советского Союза?
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