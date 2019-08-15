Что сгубило Андрея Краско 

Герой видео — актёр Андрей Краско, который 10 августа мог бы отпраздновать 62-летие. Однако Андрей ушёл из жизни в 2006 году, когда ему было всего 48 лет. Массовый зритель узнал Андрея после выхода сериала «Агент национальной безопасности» (1998-2004), хотя сниматься Краско начал ещё восьмидесятые. В 21 веке актёр стал популярным и востребованным, но полностью реализоваться так и не смог. Не складывалась и личная жизнь Андрея Краско: романы и браки заканчивались расставаниями. Ролик раскрывает подробности жизни артиста.
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