Почему Мистер Икс из «Принцессы цирка» ушел из кино после первой же роли

Он был сыном чехословацкого дипломата, и с раннего детства путешествовал по миру с матерью и отцом, который в свое время учился в МГИМО , где и встретил будущую жену. Повзрослев, Игорь решил пойти по стопам родителей и поступил в тот же институт. В планах у молодого человека была дипломатия, ни о каком кино он не грезил!..

Но однажды Игорь оказался в Большом театре в то же самое время, что и режиссер Светлана Дружинина . Она увидела Кеблушека в буфете и поняла, что этот юноша отлично подходит для роли загадочного Мистера Икс. Во время беседы с Игорем Дружинина узнала, что у него нет никакого специального образования, но это ее не смутило. Светлана планировала снимать в главной роли Мариса Лиепу и, собственно, для этого пришла в Большой — посмотреть на артиста на сцене, но, увидев Игоря Кеблушека, тут же передумала и попросила молодого человека прийти на пробы в "Мосфильм". Игорь согласился, но только для того, чтобы побыстрее закончить разговор. Однако когда с ним связался ассистент Дружининой юноша призадумался и даже обратился за помощью к отцу. Эмиль Кеблушек сказал сыну, что не каждый актер может быть дипломатом, зато каждый дипломат должен быть актером. И, несмотря на сомнения, Игорь отправился на съемки "Принцессы цирка".

Он блестяще вжился в роль Мистера Икс, однако говорил его герой голосом русского актера Станислава Захарова. У Кеблушека был заметный чехословацкий акцент. После выхода фильма на экраны Игорю даже пришлось переехать из общежития — его ежедневно стали атаковать поклонницы. Вероятно, вся эта шумиха повлияла на выбор дальнейшей деятельности. Молодой человек отказал на посыпавшиеся на него кинопредложения, с красным дипломом закончил МГИМО и отправился в Прагу, где, как и отец, стал работать дипломатом. На протяжении десяти лет Кеблушек-младший защищал интересы своей страны, а после распада Чехословакии он остался в Праге, занявшись бизнесом.