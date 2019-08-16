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С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли 

Рамблер 2 часа назад
Британку Вивьен Ли до сих пор называют одной из самых красивых актрис Голливуда. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Унесенные ветром" и "Трамвай "Желание". Кроме того, актрисе приписывали романы с другими известными артистами и режиссерами, но она была однолюбкой и связала жизнь с театральным актером Лоуренсом Оливье.
Самым главным препятствием для актрисы были ее психические заболевания. Хуже всего Вивьен приходилось от биполярного расстройства. В моменты обострений с ней рядом был любимый муж. Он и стал первым, кто заметил у нее отклонения в поведении. Она могла быть гиперактивной на протяжении нескольких дней, а потом появлялись нервные срывы.
В 30-летнем возрасте к биполярному расстройству прибавился туберкулез. Несмотря на серьезный диагноз, Вивьен продолжала работать. Болезнь убивала организм, и на одной из репетиций пьесы "Тонкий баланс" у нее случился сильный приступ. Тогда она взяла передышку и восстановилась, но болезнь не отступала.
wikipedia.org
Когда Вивьен развелась со своим первым мужем Гербертом Ли Холманом, она встретила Лоуренса Оливье, который тоже был в браке. Бывшие супруги не давали актерам развод, и это подкосило их обоих. Тогда же Вивьен получила предложение сыграть в "Унесенных ветром". Эта роль принесла много положительных отзывов и еще больше предложений о новых проектах. Из-за заболеваний у Вивьен не получилось родить ребенка Оливье. Эта ситуация вылилась в продолжительную депрессию и стала поводом для распада их отношений.
После развода с Лоуренсом, Вивьен начала отношения с Джоном Меривейлом, который оставил актрису одну в ту роковую ночь. Он поехал на спектакль, а вернулся уже к погибшей возлюбленной. Вивьен Ли было 53, когда туберкулез окончательно поразил ее тело.
Комментарии
Актеры , Видео , Унесённые ветром , Лоуренс Оливье , Джон Меривейл
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