Как погиб сын актрисы Натальи Егоровой 

Героиня видео — актриса Наталья Егорова, которая уже почти полвека блистает на экране и на театральной сцене. Наталья впервые снялась в кино ещё в 1970 году, но снимается и по сей день. Наталье пришлось пережить страшную трагедию: в 2011 году она потеряла сына.
Александр появился в браке Наталья и коллегой Николаем Попковым. Мальчик несколько раз снялся со знаменитой мамой в кино, но актёрство его не привлекло. Что случилось с Александром и как перенесла его уход Наталья? Узнайте подробности из ролика.