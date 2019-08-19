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Актеры, которые раздражают коллег 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о голливудских знаменитостях, которых недолюбливают коллеги. 61-летний Алек Болдуин обладает несомненным талантом и мужской харизмой. На счету артиста десятки успешных проектов, но вот отношения с коллегами по площадке оставляют желать лучшего. Алек не прочь поскандалить, он ругается не только с журналистами, но и с актёрами, которые снимаются вместе с ним, режиссёрами и продюсерами. Эта черта не добавляет ему популярности среди киношников. Ролик рассказывает, почему в Голливуде не любят Шайю Лабафа, Гвинет Пэлтроу, Стивена Сигала и других знаменитостей.
Актеры , Видео , Стивен Сигал , Алек Болдуин , Гвинет Пэлтроу
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