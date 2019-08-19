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Как юный Вицин увел жену у своего учителя 

Рамблер 3 часа назад
Любимец советского зрителя Георгий Вицин заставлял поклонников улыбаться одним своим появлением на экране. Его внешность позволяла играть слегка чудаковатых, смешных персонажей, а вот героев-любовников с таким «добрым лицом» актеру сыграть не предлагали.
Зато в реальности Вицин не был обделен женским вниманием: всю жизнь поклонницы писали актеру письма о желании родить от него ребенка.
Оказывается, смешной и по-детски улыбчивый Вицин в жизни очень хорошо знал, как привлечь внимание женщин. Уже в 18 лет он завоевал даму, которая была значительно старше его.
Причем его избранницей стала Дина (Надежда) Тополева — жена режиссера Николая Хмелева, который на тот момент был учителем Вицина. Однако, неопытный актер смог завоевать 35-летнюю замужнюю Тополеву, и она ушла от влиятельного мужа.
Открытые источники
Привлекательная интересная Дина никогда не была обделена вниманием мужчин, но всем своим поклонникам и мужу-режиссеру красавица предпочла молодого Вицина.
«С ней можно было часами молчать или просто бродить по бульварам, — рассказывал актер о своей возлюбленной. — Тихая, скромная… Для жизни годилась!».
Хмелев, кстати, поступил мудро и не использовал свою власть для мести Вицину за разрушенный брак. Режиссер не стал выгонять молодого актера, и Вицин продолжил играть у него в труппе.
А отношения Тополевой и Вицина не закончились мимолетной страстью. Они не стали мужем и женой, но прожили вместе 20 лет. Причем, узаконивать их любовь не хотела именно Дина.
Интересно, что возлюбленные не перестали заботиться друг о друге и после расставания. Даже после того, как Вицин снова женился, Дину он не забыл. Когда она заболела, знаменитый актер начал помогать своей бывшей любимой женщине и ухаживал за Тополевой до конца ее дней.
Комментарии3
Актеры , Видео , Георгий Вицин , Николай Хмелев
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