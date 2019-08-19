Что стало с «неукротимой» Анжеликой

Смотрите видео и узнайте, как живёт сегодня Мишель Мерсье, французская актриса, прославившаяся ролью авантюристки Анжелики в серии фильмов, вышедших в шестидесятых годах. В фильмографии Мишель несколько десятков картин, но ни одна другая героиня не смогла затмить Анжелику. В нынешнем году Мерсье отпраздновала 80-летие, но встретила она юбилей в одиночестве. Как сложилась личная жизнь звезды?