На что согласился Сталлоне ради карьеры

Сильвестр Сталлоне получил травму при рождении и начал жизнь с частичным параличом лица. Он отличался хлипким телосложением, в школе считался малообучаемым и трудным ребенком. Именно для того, чтобы научиться хоть как-то владеть своим лицом и побороть застенчивость, юный Сталлоне записался в драмкружок и стал ходить в "качалку". Семья ему поддержку оказать не могла: вздорная мать работала "астрологиней" и постоянно выясняла отношения с бывшим мужем-парикмахером, не занимаясь детьми.

Начало карьеры

К 23 годам Сталлоне успел "вылететь" с драматического факультета университета Майами, бегал по кастингам в родном Нью-Йорке и спал где придется — от квартир друзей до скамеек в парке. Однако единственной ролью, которую ему удалось получить, была главная роль в фильме "Вечеринка у Жеребца и Китти" ("The Party at Kitty and Stud's") на одной из студий "фильмов для взрослых". Через шесть лет Сталлоне вспоминал:

"В то время я умирал с голоду. Был в отчаянии. Знаете, с голодухи вы сделаете много такого, чего не делаете в обычной жизни".

Сюжет картины незамысловат: Жеребец и Китти живут в нью-йоркской квартире и развлекаются во всех ее местах от кровати до ванны то вдвоем, то с участием гостей. Сталлоне потом объяснял:

"Мы просто снимались нагишом. Но в этом не было ничего исключительного: на Бродвее я играл в пьесе, где выходил на сцену абсолютно голым. И не только я один! В ту эпоху все было связано с наготой, и было полно пьес, где все актеры играли голыми. Что вы хотите, это были 1970-е годы. "

По собственному признанию Сталлоне, съемки в этой сомнительной ленте помогли ему продержаться до первой "настоящей" роли — в том же году он получил 10 тысяч долларов за съемки в "очень плохом" фильме "Бунтарь". После этого он получил такую же сумму за съемки в ленте "Руки в карманах". Через 6 лет, когда Сталлоне стал знаменит, немецкая киностудия перемонтировала раннюю ленту с ним, вклеив туда несколько "горячих" сцен с мужчиной, чьего лица не видно, и выпустила под названием "Итальянский жеребец".