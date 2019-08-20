Смотрите видео и узнайте, как на самом деле звали популярных советских актёров. Многие артисты, начиная карьеру, берут псевдонимы. Происходит это по разным причинам: кто-то считает, что полученное при рождении имя слишком простое или, напротив, труднозапоминаемое, другие стремятся избавиться от национального оттенка, третьи хотят быть оригинальными. Почему взяли новые имена Зиновий Гердт и Александр Митта, Фаина Раневская и Татьяна Лаврова, Светлана Тома и Семён Фарада?
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Капитан Марвел
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Настоящие имена популярных советских актёров
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