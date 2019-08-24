Где сейчас тетя Ася из рекламы отбеливателя

Заслуженная артистка России и доцент Института театральных искусств Татьяна Ташкова сыграла в большом количестве кинолент, но, несмотря на талант и трудолюбие, она прославилась на всю страну в роли тети Аси, которая знала, чем нужно отбеливать белье.

Кстати, до того, как снятся в знаменитой рекламе, Ташкова была вынуждена оставить актерскую деятельность из-за резкого падения заработной платы в Театре киноактера в 1991 году. Татьяна окончила банковскую школу по работе с ценными бумагами и оказалась в банке. Позже руководила частной телекомпанией, сняла три документальных фильма о Карелии, занималась дубляжом, озвучивала мультфильмы и была заместителем директора в Театре Джигарханяна.

Кадр из видео

В 1996 году на экраны вышел рекламный ролик компании Procter & Gamble . Ташкова прошла четыре отборочных тура, на которых отсеялось 350 кандидатов. По условиям контракта, с 1996 по 2000 год актриса была ограничена в выборе ролей, но ее это не смутило. Реклама принесла Татьяне неплохой заработок, к тому же по популярности роль тети Аси превзошла все советские, а их было немало. Ташкову стали регулярно узнавать на улице и даже писать ей письма. Чтобы хоть как-то снизить давление публики, актриса даже перекрасилась в брюнетку.