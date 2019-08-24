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Где сейчас тетя Ася из рекламы отбеливателя 

Рамблер 51 минуту назад
Заслуженная артистка России и доцент Института театральных искусств Татьяна Ташкова сыграла в большом количестве кинолент, но, несмотря на талант и трудолюбие, она прославилась на всю страну в роли тети Аси, которая знала, чем нужно отбеливать белье.
Кстати, до того, как снятся в знаменитой рекламе, Ташкова была вынуждена оставить актерскую деятельность из-за резкого падения заработной платы в Театре киноактера в 1991 году. Татьяна окончила банковскую школу по работе с ценными бумагами и оказалась в банке. Позже руководила частной телекомпанией, сняла три документальных фильма о Карелии, занималась дубляжом, озвучивала мультфильмы и была заместителем директора в Театре Джигарханяна.
Кадр из видео
В 1996 году на экраны вышел рекламный ролик компании Procter & Gamble. Ташкова прошла четыре отборочных тура, на которых отсеялось 350 кандидатов. По условиям контракта, с 1996 по 2000 год актриса была ограничена в выборе ролей, но ее это не смутило. Реклама принесла Татьяне неплохой заработок, к тому же по популярности роль тети Аси превзошла все советские, а их было немало. Ташкову стали регулярно узнавать на улице и даже писать ей письма. Чтобы хоть как-то снизить давление публики, актриса даже перекрасилась в брюнетку.
В 2004 году Ташкова вернулась на телеэкраны и стала активно сниматься в кино. Первыми стали эпизодические роли в телесериалах "Ландыш серебристый-2" и "Виола Тараканова. В мире преступных страстей", а позже актрису стали приглашать в более масштабные проекты. В 2006 году Татьяна Александровна вернулась в Театр киноактера. В 2010 году она сыграла одну из главных ролей в фильме своего мужа Евгения Ташкова "Три женщины Достоевского". Сегодня Татьяна не только снимается в кино, играет в театре и преподает, но и занимается организацией мероприятий для крупных компаний
Комментарии1
Актеры , Видео , Татьяна Ташкова , Евгений Ташков , Procter & Gamble
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