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Рослые и знаменитые: актрисы гренадерского роста 

Рамблер 8 часов назад
Этим актрисам трудно подобрать партнера по росту на съемочной площадке — ведь они ростом с крупного мужину, а на каблуках и в парадном платье обычно возвышаются над толпой на голову. Тем не менее, все они смогли сделать успешную карьеру.
Самой высокой из суперзвезд сегодня является Гвендолин Кристи — актриса, сыгравшая леди Бриенну в телесаге "Игра престолов". Ее рост — 191 см.
По сравнению с ней даже Брук Шилдс или Ума Турман (обе — 183 см) кажутся миниатюрными. Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в "Игре престолов" Джейме Ланистера, ниже Гвендолин на 3 сантиметра.
В фотогалерею вошли далеко не все звезды женского пола с ростом под 1.80 и выше — на самом деле рослых актрис в Голливуде и в российском кино значительно больше. Сегодня не обязательно снимать пары, на которых мужчина стандартно на голову выше женщины, поэтому рослые актрисы комфортно чувствуют себя в любых любовных сценах (кроме того, сценические эффекты никто не отменял!).
Комментарии9
Актеры , Фото , Игра престолов , Николай Костер-Вальдау , Ума Турман , Гвендолин Кристи
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