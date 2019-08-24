Рослые и знаменитые: актрисы гренадерского роста

Этим актрисам трудно подобрать партнера по росту на съемочной площадке — ведь они ростом с крупного мужину, а на каблуках и в парадном платье обычно возвышаются над толпой на голову. Тем не менее, все они смогли сделать успешную карьеру.

По сравнению с ней даже Брук Шилдс или Ума Турман (обе — 183 см) кажутся миниатюрными. Датский актер Николай Костер-Вальдау , сыгравший в "Игре престолов" Джейме Ланистера, ниже Гвендолин на 3 сантиметра.

В фотогалерею вошли далеко не все звезды женского пола с ростом под 1.80 и выше — на самом деле рослых актрис в Голливуде и в российском кино значительно больше. Сегодня не обязательно снимать пары, на которых мужчина стандартно на голову выше женщины, поэтому рослые актрисы комфортно чувствуют себя в любых любовных сценах (кроме того, сценические эффекты никто не отменял!).