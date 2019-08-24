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Кит Харрингтон может сняться в фильмах Marvel 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Кит Харрингтон, известный публике по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" может присоединиться и стать частью киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Deadline.
Отмечается, что сейчас знаменитый актер рассматривает это предложение, ведутся переговоры. Пока остается тайной, какого именно персонажа может сыграть Харрингтон.
Одной из самых популярных версий среди фанатов стала догадка, что Кит сыграет нового Росомаху. Но пока это остается не более, чем предположением поклонников киновселенной.
Любители фильмов Marvel надеются, что все прояснится после фестиваля D23 Expo. Именно там компания Walt Disney делает основные анонсы своих будущих фильмов и раскрывает планы.
Актеры , Игра престолов , Джон Сноу , Walt Disney
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