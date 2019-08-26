Чем сейчас занимается Александр Олешко 

Александр Олешко известен как актер театра и кино, а также телеведущий. За всю его карьеру было много громких проектов, но в последнее время он появляется на ТВ все реже.
В его фильмографии можно найти преимущественно эпизодические роли или дубляж. В последний раз он появлялся в одном из эпизодов "Ворониных".
Сейчас артист работает в театре. Он задействован в постановках театра Сатиры и театра имени Вахтангова. Однако наибольший упор Олешко делает на телевидении. С 1993 года он работает телеведущим. Среди последних его проектов программа "Утро. Самое лучшее" на НТВ. Он также принимал участие в шоу "Пригласите на свадьбу!" по "России-1".
В своих соцсетях Олешко делится фотографиями из путешествий и командировок. Он часто снимает смешные видео, где пародирует разных известных личностей. Помимо основной работы он занимается преподаванием актерского мастерства в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.
О личной жизни актера известно не очень много. Он был женат на коллеге, актрисе Ольге Беловой, с которой они познакомились в театральном. Однако их брак продлился всего полгода. Олешко стал участником программы "Секрет на миллион", где признался, что сейчас состоит в отношениях. Подробности своей личной жизни он раскрывать не стал, называть имя девушки тоже. Известно, что она работает в сфере, связанной с искусством.