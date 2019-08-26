Чем сейчас занимается Александр Олешко

Александр Олешко известен как актер театра и кино, а также телеведущий. За всю его карьеру было много громких проектов, но в последнее время он появляется на ТВ все реже.

В его фильмографии можно найти преимущественно эпизодические роли или дубляж. В последний раз он появлялся в одном из эпизодов "Ворониных".

Сейчас артист работает в театре. Он задействован в постановках театра Сатиры и театра имени Вахтангова. Однако наибольший упор Олешко делает на телевидении. С 1993 года он работает телеведущим. Среди последних его проектов программа "Утро. Самое лучшее" на НТВ. Он также принимал участие в шоу "Пригласите на свадьбу!" по "России-1".

В своих соцсетях Олешко делится фотографиями из путешествий и командировок. Он часто снимает смешные видео, где пародирует разных известных личностей. Помимо основной работы он занимается преподаванием актерского мастерства в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.